Pari opportunità: Vito (Pd), Fedriga risponda a critiche

“Fedriga si rassegni a subire il fastidio di un’opposizione che continuerà a far sentire le sue ragioni. E invece di lamentarsi genericamente per il solo fatto che arrivano delle critiche provi a rispondere nel merito, si renda conto che sta crescendo un malessere e sta salendo una protesta dalle ragioni profonde. Girare la testa non risolverà i problemi né farà tacere la società civile che si lamenta. Allora il presidente vada dalla sua maggioranza che gli obbedisce a bacchetta e imponga un minimo di ascolto e di confronto. Altrimenti saremo solo più convinte che a Fedriga non importa nulla delle pari opportunità, come di tanto altro”. La candidata alle europee e segretaria del Pd provinciale di Gorizia Sara Vito replica al presidente della Regione Massimiliano Fedriga che, in merito alla conferenza stampa sugli emendamenti che incidono sulla Commissione regionale pari opportunità, ha accusato l’opposizione di fare “polemica continua su ciò che fa il centrodestra cercando di strumentare ogni cosa”.