Partenza in salita: sul palco Corrado Tedeschi e la figlia Camilla

Corrado Tedeschi e la figlia Camilla salgono per la prima volta assieme sul palcoscenico con Partenza in salita, una commedia scritta da Gianni Clementi e diretta da Marco Rampoldi e dallo stesso Corrado Tedeschi. Lo spettacolo arriverà nel Circuito ERT per quattro serate: venerdì 17 febbraio alle ore 20.45 all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli, sabato 18 febbraio alle ore 21 al Teatro Adelaide Ristori di Cividale del Friuli, domenica 19 febbraio alle 20.45 all’Auditorium Comunale di Talmassons e, infine, lunedì 20 febbraio alle 21.00 al Teatro Pileo di Prata di Pordenone.

Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà nella Partenza in salita? Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano, della frizione e la giusta dose di accelerazione, quando si è alle prime armi, non è affatto semplice. Come non è semplice affrontare il mare magnum della “vita” per una ragazza di 18 anni appena compiuti. E se alle difficoltà proprie di quell’età si aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato ed impaziente istruttore di guida, allora la miscela può diventare davvero esplosiva e l’ora di lezione può diventare l’occasione per conoscersi davvero, forse per la prima volta.

Il testo di Gianni Clementi (Ben Hur, Grisù, Giuseppe e Maria, I suoceri albanesi, Ladro di razza, per citare alcune delle sue commedie applaudite anche nei teatri regionali) si muove tra crisi adolescenziali, scoperte allarmanti, altarini svelati, telefonate di amanti, scatti d’ira, risse sfiorate e bugie colossali, condendo il tutto con complicità, risate, tenerezze e momenti di commozione.

Corrado Tedeschi, noto al grande pubblico come conduttore televisivo, si è diplomato all’Accademia del Teatro Stabile di Genova e, oltre a televisione (Doppio slalom, Buona domenica, Il gioco delle coppie) e fiction (Un medico in famiglia, un posto al sole, Don Matteo, Il maresciallo Rocca), ha sempre mantenuto viva la passione per il teatro. Da oltre vent’anni porta in scena una personale versione de L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello e recentemente l’abbiamo visto assieme a Martina Colombari in Montagne russe, spettacolo che ritornerà nel Circuito ERT sabato 11 marzo a Pontebba e domenica 12 marzo a San Vito al Tagliamento.

Camilla Tedeschi ha lavorato per cinema e teatro. Sul grande schermo ha recitato in Miami Beach di Carlo Vanzina, e nelle fiction Anna e Yusef e Il peccato e la vergogna 2 con Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Nel 2022 ha partecipato al film Ferite di Vittorio Rifranti ed è stata la protagonista della pellicola Finalmente libera di Giuseppe Di Giorgio per la quale è stata premiata come Miglior Attrice al Prague International Film Festival.

Informazioni al sito ertfvg.it, prevendite contattando la Biblioteca Guarneriana (0432 946560 – info@guarneriana.it), il Teatro Ristori (388 4969684 – teatroristori@cividale.net), la Biblioteca Comunale di Talmassons (338 4942401 – biblioteca@comune.talmassons.ud.it) e Ortoteatro per la data di Prata (320 0530007 – info@ortoteatro.it). Biglietti disponibili anche online per San Daniele, Cividale e Prata su ertfvg.vivaticket.it.