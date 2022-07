Passeggiate naturalistiche “sul Rilke coi poeti, all’alba”

Per il calendario di “Trieste Green”, promosso dal Gal Carso e PromoTurismoFVG, la cooperativa Curiosi di natura propone quattro passeggiate panoramiche all’alba a Duino, tra natura e poesia. La prima uscita di “Sul Rilke coi poeti, all’alba”, dai toni molto suggestivi, sarà sabato 23 luglio dalle ore 5.30 alle 9 circa. Una passeggiata alle prime luci del giorno sul sentiero panoramico che ispirò le “Elegie duinesi” di Rainer Maria Rilke: uno dei luoghi più affascinanti del Carso e tra i più significativi dal punto di vista naturalistico. Tra le falesie a picco sul mare, il castello di Duino e Trieste che s’illuminano con il sole nascente. Con atmosfere evocative e letture, tra le quali brani di Rilke, Walt Withman e del “poeta nazionale” sloveno France Prešeren. Con la guida naturalistica Barbara Bassi e letture commentate da Maurizio Bekar. Repliche i sabati 6, 13 e 27 agosto. Ritrovo alle 5.20 all’Infopoint di Sistiana, all’inizio del Sentiero Rilke. Prenotazione obbligatoria sul portale http://trieste.green [link diretto: https://trieste.green/tour/sul-rilke-coi-poeti-allalba ] (costo 15 euro; 7,50 per ragazzi di 12-18 anni accompagnati; gratis i minori di 12 anni accompagnati; gratis con FVG Card). Ai partecipanti verrà anche consegnato un buono sconto del 10% per pasti tipici presso i ristoratori di “Sapori del Carso”.