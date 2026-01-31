Patto per l’Autonomia: «Sanità ostaggio della faida interna al centrodestra»

«È ormai evidente che sulla sanità regionale si sta consumando la faida interna al centrodestra, con le diverse anime della Lega che se le suonano di santa ragione e Fratelli d’Italia che aspetta il definitivo commissariamento politico dell’assessore Riccardi, in attesa di mettere le mani sulla candidatura alla presidenza della Regione». Questo il commento del capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica FVG in Consiglio regionale Massimo Moretuzzo, assieme ai colleghi Simona Liguori, Marco Putto e Giulia Massolino, alle notizie apparse sulla stampa in merito allo scontro in atto sul Servizio sanitario regionale.

«Il fatto che il documento interno della Lega, che di fatto giudica in modo pesantemente negativo gran parte dell’operato della Giunta sul tema sanitario, sia stato reso pubblico in modo palese – continua Moretuzzo assieme ai colleghi Massolino, Putto e Liguori – rende oltremodo evidente che lo scontro interno alla maggioranza ha abbondantemente superato la soglia di un normale confronto politico. È chiaro che c’è chi, come l’on. Cisint, ha l’ambizione di candidarsi alla presidenza della Regione e ha bisogno di smarcarsi dalle scelte fatte da Fedriga e Riccardi sulla sanità. Cisint e la Lega lo hanno fatto in modo ancora più deciso di quanto lo avesse fatto Fratelli d’Italia la scorsa estate con il ministro Ciriani. Se in quella occasione ci furono le finte dimissioni di 7 assessori, ora è lecito attendersi che le conseguenze sui rapporti in maggioranza vadano oltre le semplici schermaglie a colpi di comunicati stampa».

«Lo spettacolo cui stiamo assistendo in questi giorni è avvilente in sé ed è soprattutto molto preoccupante per i destini del Servizio sanitario regionale. L’assessore Riccardi e il presidente Fedriga devono dire chiaramente quali sono le intenzioni rispetto alle scelte necessarie per mettere in sicurezza la sanità regionale. Quale idea di rete ospedaliera ha la Giunta? In che modo si intende cambiare un sistema che in buona parte è fermo da 30 anni e che deve fare i conti con le trasformazioni sociali e demografiche degli ultimi decenni? In che modo intendono organizzare la rete ospedaliera per gestire correttamente il rapporto fra acuzie e cronicità?».

«È evidente – concludono i consiglieri di Patto per l’Autonomia-Civica FVG – che l’assessore Riccardi oggi non ha l’agibilità politica per dare una risposta a questi quesiti, visto che sia lui che il presidente sono ostaggio delle ambizioni dei partiti di maggioranza e della ricerca del consenso ad ogni costo».