Pd-Articolo Uno: in Friuli costituente soggetto sinistra. A Udine “tavolo” con Pascolat e Compagnoni

“Con le federazioni provinciali dei nostri partiti abbiamo costituito il Comitato che avrà il compito di organizzare la fase costituente nel nostro territorio. È importante anche in provincia di Udine intraprendere la strada della Costituente per un nuovo soggetto della sinistra progressista e di governo, che sappia rappresentare gli italiani e dare risposta alle speranze di cambiamento e di miglioramento che provengono da ampi strati della popolazione, in primo luogo le fasce sempre più emarginate, povere, precarie, tra cui i giovani, gli anziani, i disoccupati”. Lo hanno dichiarato congiuntamente i segretari provinciali del Pd e di Articolo Uno Roberto Pascolat e Diego Compagnoni, al termine di un tavolo tenutosi ieri sera a Udine tra le delegazioni delle segreterie provinciali del Partito Democratico e di Articolo Uno.

“Riteniamo che questo lavoro di condivisione debba essere centrato – precisano i due segretari – sui temi fondamentali del lavoro, la salute, la tutela dei beni pubblici, la transizione ecologica e la difesa dell’ambiente declinati sui problemi più sentiti a livello locale”.

Per Pascolat e Compagnoni “è una proposta politica all’altezza dei traguardi di sicurezza sociale, salute, istruzione, lavoro, rappresentanza e tutela dei diritti che il mondo contemporaneo, anche nei singoli territori, ci chiede di raggiungere”, concludono i due segretari che, nell’incontro, sono stati accompagnati da Cristina Nazzi, Massimiliano Pozzo, Pietro Del Frate per Articolo Uno e Mariagrazia Santoro, Luca Braidotti ed Elio Baracetti per il Pd.