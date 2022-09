Peçots Party: scambio di vestiti a Gemona del Friuli. Al via il secondo mercatino del riuso in Alto Friuli,

Sabato 24 settembre 2022, dalle ore 16:00 alle 19:00, si terrà a Gemona del Friuli il secondo swap party organizzato dal Centro del Riuso “Maistrassâ di Gemona e dal gruppo Fridays For Future Carnia, in collaborazione con l’Officina Giovani Aree Interne del FVG. Lo scambio di vestiti verrà organizzato presso il centro ricreativo L’A.S.e.R. di Gemona, in via da Fornâs n. 31. L’evento si inserisce nella cornice di Nature Beats, una giornata organizzata dai ragazzi della Consulta dei Giovani della Riserva della Biosfera MaB Unesco “Alpi Giulie Italiane”, insieme al Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Dopo il primo “Peçots Party” di metà agosto a Pesariis è la volta di riproporre nel Gemonese un’occasione preziosa per scoprire il bello dello scambio e del riutilizzo. Possiamo infatti svuotare i nostri armadi di vestiti ancora in buono stato ma che non usiamo più, per scambiarli con quelli di altri partecipanti, all’insegna di una visione del mondo più sostenibile e volta al riuso. Ciascun partecipante potrà portare al massimo 10 capi (l’unica condizione è che siano in buono stato, ed esclusi intimo, costumi, scarpe e accessori), ai quali verrà assegnato un valore in gettoni. Con questi gettoni si potranno poi scegliere altri vestiti, per aggiornare così il proprio guardaroba, riducendo gli sprechi e la quantità di oggetti che ogni giorno finiscono in discarica. L’industria della moda - in particolare la fast fashion - è la seconda più inquinante al mondo dopo quella dei combustibili fossili, ed è tristemente famosa perché alimenta una filiera di lavoratori sottopagati e dai turni massacranti, dove i diritti umani vengono calpestati. Facciamo invece della seconda mano la nostra prima scelta! Ad animare il pomeriggio sarà nuovamente con noi il cantautore siculo-udinese Domenico Paladino, in arte Keller, che canterà e suonerà dal vivo alcuni brani del suo repertorio. Per informazioni scriveteci a fff.carnia@gmail.com o seguiteci su Facebook e Instagram.