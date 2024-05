Pellegrino (AVS): Il sistema maggioritario non prevede l’autoritarismo

“Apprendo dalla stampa locale che il Sindaco Alberto Felice De Toni ha nominato all’interno della partecipata Arriva, quella che gestisce il Trasporto Pubblico Locale in Friuli, una persona che afferisce politicamente a una parte politica diametralmente opposta alla nostra.” Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, che prosegue “Il modello maggioritario non è il mio modello preferito di democrazia, ma questo è quello che abbiamo, dobbiamo adeguarci e prendere il meglio. Questo modello – incalza la Vice Presidente della IV Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Regione FVG – non prevede certo che il sindaco abbia potere assoluto di decidere in modo autoritario senza la condivisone delle scelte con coloro che hanno contribuito ad eleggerlo, ma soprattutto non prevede che ci siano commistioni con chi ha idee politiche opposte alle nostre. Oggi governiamo noi la città e se fra quattro anni dovessimo perdere la governeranno loro. Per quel che mi riguarda – prosegue l’esponente di opposizione in Regione FVG – non accetto di condividere alcuna scelta, che determina le politiche della città che mi ha cresciuta, con chi ha manifestato, senza farne mistero, vicinanze con la destra più estrema. Mi auguro che il Sindaco, che ho contribuito con convinzione ad eleggere e festeggiato per aver riportato Udine al governo del centro sinistra, possa tornare sui suoi passi e discutere qualsiasi scelta con i suoi alleati di maggioranza e l’appoggio di #AlleanzaVerdiSinistra sarà indiscusso fino alla fine del mandato elettorale. Fuori la destra dal governo della Città – conclude Pellegrino – che è stata insignita con medaglia d’oro per la Resistenza.