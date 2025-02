Pellegrino (Avs): tempi certi su realizzazione delle case di comunità

“Ho depositato un’interrogazione per chiedere all’ass. Riccardi le tempistiche di realizzazione delle Case di Comunità in Friuli Venezia Giulia, visti anche gli evidenti ritardi che colpiscono in particolare il cantiere di Sacile.” Lo dichiara la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino.

“L’assessore Riccardi, qualche giorno fa, ha dichiarato alla stampa che entro il 2025 saranno pronte sei Case di Comunità in Regione, vorremmo però sapere quali. Temo che difficilmente quella sacilese sarà compresa in questo primo lotto di consegne, visti i ritardi dovuti al rinvenimento di oltre cento sostanze inquinanti nel terreno scelto.” spiega Pellegrino.

“Conoscere il cronoprogramma delle opere è interessante e importante non solo per avere contezza dei tempi per gli allestimenti degli arredi, di tutte le dovute attrezzature tecnologiche, ma soprattutto per avere un’idea generale sul personale che verrà impiegato all’interno di queste strutture intermedie che permettono l’accesso alla sanità pubblica, anello di congiunzione tra medico di Medicina Generale e ospedali, confidando che non rimangano vuoti contenitori.” conclude la consigliera rossoverde.