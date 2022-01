Per Roma via vaccino

I tre grandi elettori regionali sono stati votati dall’Assemblea di piazza Oberdan. C’è chi si dichiara onorato e chi, come spesso accade tra i progressisti o giù di lì, si dichiara responsabilizzato dalla nomina. Lui, però, il primus inter pares, colui che molti cercano di capire come sia riuscito a farsi eleggere Presidente del Consiglio, vista l’efficacia e soprattutto l’efficienza della sua azione istituzionale, ci avverte che si vaccinerà lunedì. Forse che se non andava a Roma non l’avrebbe fatto? Un bell’esempio per chi svolge un ruolo pubblico?! Zihal