“Perchè è importante andare a votare” Giovedì convegno della “Federazione Quadrifoglio” gruppo civico presieduto dal sindaco De Toni

Giovedì prossimo 30 Maggio alle 18.30 presso la sala Leopardi dell’Hotel Cristallo in piazzale D’Annunzio, Federazione Quadrifoglio, il gruppo civico presieduto dal Sindaco Alberto Felice De Toni, organizza un incontro aperto al pubblico sull’importanza delle prossime elezioni del Parlamento Europeo che si svolgeranno Sabato 8 e Domenica 9 Giugno. “Perchè è importante andare a votare” è il titolo del convegno al quale prenderanno parte, come relatori, il prof . Alberto Felice De Toni, Sindaco di Udine, il prof. Claudio Cressati, Direttore del Master Erasmus Mundus Euroculture dell’Università di Udine ed il dott. Mattia Pertoldi, giornalista del Messaggero Veneto. L’incontro sarà introdotto e moderato dalla coordinatrice di Federazione Quadrifoglio Maria Piani e dal coordinatore Alessandro Tesolat. Il prof. Cressati, dopo una panoramica del processo storico che ha portato alla nascita ed all’evoluzione delle istituzioni dell’Unione Europea, approfondirà in particolare il ruolo ed il funzionamento del Parlamento Europeo. Il prof. De Toni affronterà il tema del sostegno all’istruzione e dei rapporti tra le università europee ed il dott. Pertoldi interverrà sulle sfide geopolitiche che l’unione Europea si trova ad affrontare.