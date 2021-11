Petizione europea Noprofitonpandemic. Iniziativa al BirraStore di Udine

Venerdì prossimo 26 novembre incontro a Udine al Birrastore di Viale Vat per il rilancio della Petizione europea Noprofitonpandemic. Si tratta di una petizione che, per essere considerata dagli Organismi europei, deve raggiungere delle quote differenti per ogni Paese, proporzionali al numero di abitanti. Buon successo della raccolta firme in Belgio e Italia, ma bisogna raggiungere 1 milione di firme in almeno 7 Paesi. Questo i programma della serata Ore 19.45 Luca Fantoni Presentazione dell'iniziativa, Ore 20.15 Collegamento web con Emilia Accomando coordinatrice del Comitato StopTTIP di Udine con la collaborazione di Giulia Cesarin, ore 20.30 collegamento web con Vittorio Agnoletto medico e coordinatore italiano della campagna No Profit On Pandemic. Saranno presenti e potranno brevemente intervenire i referenti di alcune Associazioni, Sindacati e Partiti che hanno aderito alla Campagna a livello nazionale e che sono presenti nel nostro territorio, tra cui Banca Etica, CGIL, Coordinamento per la Difesa della Costituzione, Emergency, ISDE (Medici per l'Ambiente), FriuliSera e...paper, Legambiente FVG, LIBERA, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Sinistra italiana. Sarà possibile firmare la petizione anche nei banchetti in centro a Udine, via Zanon (fronte Galleria Bardelli) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 venerdì 26, domenica 28, lunedì 29. Per firmare on line link: www.noprofitonpandemic.eu/it