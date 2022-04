Petizione sulla sanità pubblica, giovedì a Udine il punto sulla raccolta e in serata dibattito sul diritto universale ai vaccini

Sta per concludersi, a un mese dal suo avvio in presenza, la raccolta firme promossa dal Coordinamento Salute Fvg a sostegno della Petizione regionale sulla Sanità pubblica, presentata a Trieste il 18 febbraio. Ad annunciare la vicina conclusione della sottoscrizione è lo stesso Coordinamento, che ha convocato una conferenza stampa a Udine per giovedì 7 aprile, con inizio alle 11, nella sede della Cgil provinciale, in via G.B Bassi 36. Nell’occasione, spiega il coordinamento, sarà fatto il punto sullo stato della sottoscrizione, dal numero di firme raccolte alla data della presentazione in Consiglio, sia sul merito delle richieste al centro della mobilitazione. «Richieste – spiegano i promotori del coordinamento – che partono dalla denuncia dei disagi subiti ogni giorno da operatori e cittadini, indice di quanto sia stato depauperato il servizio sanitario nel corso degli anni. Per invertire la rotta chiediamo al Consiglio di finanziare con fondi regionali, statali ed europei l’assunzione di nuovo personale e il potenziamento dei servizi, ospedalieri e territoriali, per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socioassistenziale in ogni territorio, centrale o periferico. Chiediamo inoltre di introdurre procedure di partecipazione e consultazione degli amministratori locali, delle associazioni e della cittadinanza, rendendo così democratica e trasparente la progettazione della sanità pubblica regionale». Alla conferenza stampa sono stati invitati tutti i consiglieri regionali che si sono impegnati a sostenere la petizione in commissione Sanità, e che hanno garantito la loro presenza a Udine.

Sempre sul tema Salute e Sanità vale la pena ricordare i due incontri che si svolgeranno a Udine presso BirraStore (Viale Vat 64/66) nell'ambito dell'innovativo progetto "LA BIRRERIA SOCIALE". Sempre giovedì 7 aprile alle ore 20.00 un dibattito dal titolo "Nessun profitto sulla Salute, Vaccini diritto universale per tutti" che vedrà gli interventi in collegamento Web di Mario Canciani ISDE Medici per l'Ambiente,

Michele Negro Coordinamentosalutefvg possibile anche partecipare in remoto con il codice di accesso meet.google.com/jbb-kkch-krj. Secondo appuntamento lunedì 11 aprile, ore 18.30, sempre presso BirraStore sul tema "Sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia,

un bene comune da difendere e riqualificare". Partecipano in presenza Toni Peratoner, Forum Beni Comuni ed Economia Solidale,

Paolo Pischiutti, Coordinamentosalutefvg, Andrea Traunero, Segr. Prov. Funzione pubblica CGIL Udine, Calogero Anzallo, Sinistra Italiana

Cinzia Del Torre, Cons. comunale Udine, PD, Andrea Ussai, Cons. regionale FVG Movimento 5Stelle. In collegamento remoto, Rossana Giacaz, Segr. Regionale CGIL FVG. Anche questo incontro oltre che in presenza potrà essere partecipato online su meet.google.com/hhm-cqwb-bdn .