Piano d’azione Ue contro il cyberbullismo per proteggere i giovani online

Proteggere la salute mentale di bambini e adolescenti online nell’Unione Europea: con questo obiettivo, a ridosso dell’Internet Safer day, la Commissione europea ha lanciato un “Piano d’azione contro il cyberbullismo” che comprende il lancio di un’app a livello dell’UE che consenta alle vittime di bullismo online di ottenere facilmente aiuto; il coordinamento degli approcci nazionali per contrastare i comportamenti dannosi online e la prevenzione del cyberbullismo attraverso la promozione di pratiche digitali migliori e più sicure.

“I bambini e i giovani hanno il diritto di essere al sicuro quando sono online. Il cyberbullismo mina questo diritto, facendoli sentire feriti, soli e umiliati”, ha osservato Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. “Nessun bambino dovrebbe sentirsi così. Questo Piano d’azione integra gli strumenti già esistenti per proteggere i minori online, invitando l’UE e gli Stati membri a costruire un approccio coordinato per contrastare il cyberbullismo a ogni livello”.

UN’APP EUROPEA PER DENUNCIARE EPISODI DI CYBERBULLISMO

Le vittime di cyberbullismo devono avere un modo chiaro e semplice per denunciare le molestie e ottenere aiuto. Elemento essenziale del nuovo piano d’azione sarà il rilascio di un’app di facile utilizzo e accesso per segnalare episodi di cyberbullismo ad una linea di assistenza nazionale. Attraverso l’app bambini e adolescenti potranno ricevere supporto: saranno in grado di archiviare e inviare prove in modo sicuro.

UN APPROCCIO COORDINATO DELL’UE

Tutti i giovani in tutta l’UE dovrebbero essere ugualmente protetti dal cyberbullismo. Gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali globali e utilizzare un’interpretazione comune del bullismo online per raccogliere e confrontare i dati. Questo – sottolinea Bruxelles – sarebbe un passo importante verso un fronte più unito contro il cyberbullismo.

Sono in corso iniziative per proteggere e responsabilizzare i minori online. Per aumentarne l’efficacia nella lotta al cyberbullismo, la Commissione studierà come perfezionarle.

SAFER INTERNET DAY

La Commissione continuerà a promuovere i diritti e il benessere dei minori online e offline attraverso il Safer Internet Day che, lanciato nel 2004 nell’Ue, è ora celebrato in circa 160 paesi e territori in tutto il mondo.