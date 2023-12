Piano regionale di emergenza urgenza, Liguori si schiera con Aanao Emac

“Fanno bene a manifestare il loro dissenso”, afferma Simona Liguori VicePresidente Commissione Sanità presso Regione Autonoma Fvg esprimendosi a sostegno dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI EMAC) che criticano fortemente la riforma del Piano Emergenza Urgenza del Friuli Venezia Giulia. “Come abbiamo più volte sottolineato – spiega Liguori – chi governa la Regione non tiene minimamente conto della voce dei professionisti e delle associazioni di categoria e si portano avanti i piani senza riuscire ad individuare e risolvere i problemi principali della nostra sanità, in primis quello della carenza dei medici che anche nell’emergenza urgenza rappresenta una criticità grave e in aumento. Il ricorso ai privati è come sempre la panacea, marchio di fabbrica di questo governo regionale che non è in grado di invertire la rotta ma soltanto di procrastinare le cose, a discapito di tutti i cittadini”