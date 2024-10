Piccolipalchi 2024/2025 Rassegna teatrale per le famiglie, 18^ edizione

Piccolipalchi diventa maggiorenne! La rassegna teatrale per il pubblico delle famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia giunge alla 18^ edizione e svela ufficialmente il cartellone che proporrà complessivamente 18 appuntamenti nei Comuni di Codroipo, Latisana, Monfalcone, Muggia, San Vito al Tagliamento e Tolmezzo. In scena un’accurata selezione delle migliori produzioni di Teatro per le nuove generazioni con un’attenzione particolare ai bambini dai 0 ai 3 anni ai quali sono dedicati tre appuntamenti. Spettacoli di narrazione, danza, musica, teatro di figura, clownerie e videoproiezioni per raccontare storie che celebrano la natura, il coraggio e la curiosità, il valore dell’amicizia e il viaggio della crescita. Attraverso performance che parlano al cuore e stimolano la fantasia, Piccolipalchi propone un’esperienza coinvolgente che fa del teatro un luogo di crescita e meraviglia per tutti.

L’edizione 2024/2025 di Piccolipalchi è realizzata con il prezioso sostegno della Fondazione Friuli e con la collaborazione e il contributo della Regione FVG e dei Comuni coinvolti.

«Piccolipalchi – commenta Alberto Bevilacqua, direttore dell’Ente Regionale Teatrale – è una rassegna nata per avvicinare le famiglie al mondo del teatro, offrendo momenti di qualità, scoperta e crescita da vivere assieme. Un progetto diffuso di grande valore e di cui siamo orgogliosi perchè coinvolge i diversi territori nella promozione della cultura e delle arti della scena sin dall’infanzia.

Un teatro accogliente, aperto e accessibile a tutti è uno strumento di politica culturale fondamentale».

«Piccolipalchi – aggiunge Giuseppe Morandini, Presidente della Fondazione Friuli – nel corso delle ormai 18 edizioni ha saputo continuare a rinnovarsi, facendo del teatro uno strumento educativo che alimenta i sogni dei ragazzi, sviluppa nuove prospettive e crea momenti di qualità in famiglia. Siamo molto lieti di poter contribuire al successo di questo progetto, capace di accompagnare le giovani generazioni nel loro percorso di crescita, grazie a una rete ampia di attori coinvolti, che crea occasioni di aggregazione e sviluppo in tutte le numerose comunità coinvolte.»

Il primo sipario ad aprirsi sarà quello del Teatro Marlena Bonezzi di Monfalcone che domenica 3 novembre (ore 17) ospiterà la compagnia Sosta Palmizi con lo spettacolo vincitore del Premio del Pubblico nella scorsa edizione di Piccolipalchi. Con il linguaggio della danza e del movimento, Esercizi di fantastica racconta il potere dell’immaginazione, capace di trasformare la realtà in qualcosa di inaspettato e straordinario. Appuntamento dedicato ai bambini dai 6 anni.

Domenica 17 novembre tappa al Centro Culturale Polifunzionale Ottagono di Codroipo che, come da tradizione, ospita gli spettacoli per la primissima infanzia.

Ho un punto tra le mani della compagnia TAM Teatromusica è un gioco multisensoriale ispirato alla pittura di Kandinskij e vede in scena Flavia Bussolotto interagire con le creazioni pittoriche digitali realizzate dal vivo da Alessandro Martinello. Repliche alle 16 e alle 17.30 per bambini dai 2 ai 6 anni, su prenotazione.

Sabato 23 novembre (ore 17) al Teatro Odeon di Latisana e domenica 24 novembre (ore 17) al Teatro Candoni di Tolmezzo, doppio appuntamento per i bambini dai 6 anni in sucon Pollicino Show, spettacolo con Davide Tagliavini diretto da Cinzia Pietribiasi per Artemis Danza. Combinando coreografie, video, illustrazioni animate e una colonna sonora di grandi classici, Pollicino Show rilegge in chiave contemporanea i temi classici della fiaba e coinvolge gli spettatori in una storia appassionante, capace di divertire e far sognare.

Domenica 1. dicembre alle 17.30 la compagnia Teatro Bandito porterà al Teatro Verdi di Muggia Frìtole & Cìacole, spettacolo di arte varia dedicato ai bambini dai 4 anni in su. Un poliedrico gruppo di artisti rende omaggio alla figura del clown fondendo in modo armonioso teatro, circo, clownerie, musica e canto.

Domenica 15 dicembre si torna all’Ottagono di Codroipo per Làqua, spettacolo della compagnia Koreja premiato agli Eolo Awards 2024. Il titolo è una scomposizione sonora della parola “acqua” e rimanda al gioco di lallazione che accompagna le prime esplorazioni vocali dei bambini. Repliche alle 16 e alle 17.30 per bambini dai 0 ai 3 anni, è necessaria la prenotazione.

Nello stesso giorno il Teatro Candoni di Tolmezzo ospiterà alle 17 Soqquadro, spettacolo di mimo e clownerie del Teatro del Piccione dedicato ai bambini dai 4 anni in su. Con la levità del gioco, Soqquadro mette in scena la gioia incontenibile delle

scoperte dell’infanzia.

Dopo la pausa per le festività natalizie la rassegna riprenderà sabato 11 gennaio (ore 17) con Alice! È tardi firmato da CSS Udine e teatrodelleapparizioni in scena all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo è un’occasione per vivere la fascinazione del fantastico attraverso il teatro di figura e offre uno sguardo sulla dimensione del tempo e su come viene vissuto quotidianamente, in un mondo costruito dagli adulti e per gli adulti.

Domenica 19 gennaio (ore 17) il Teatro comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone ospiterà La fabbrica del tempo, spettacolo di Michelangelo Campanale con Dario Cadei e Giuseppe Semeraro, prodotto da Principio Attivo Teatro e La luna nel letto e dedicato ai bambini dai 5 anni. Ispirato al linguaggio del cinema muto, lo spettacolo tocca temi complessi come la ricerca della felicità e delle risposte esistenziali attraverso la risata e la poesia.

Realizzato da Teatro al Quadrato e Zavod Kuskus, Volti d’acqua è un’installazione interattiva di melodie, storie ed emozioni sul tema dell’acqua che domenica 2 febbraio (ore 17.30) sarà al Teatro Verdi di Muggia. Un viaggio teatrale

ed emozionale per i bambini dai 3 anni in su attraverso il movimento, il teatro di figura e la musica dal vivo.

Peli. Storia dell’orso che non lo era in programma domenica 9 febbraio (ore 17) al Teatro Candoni di Tolmezzo, è uno spettacolo di narrazione per bambini dai 5 anni in su. Attraverso il racconto dell’incontro/scontro tra uomo e natura, lo spettacolo firmato da Pandemonium Teatro propone ai più piccoli un inno alla Libertà, celebrando il valore della Natura.

Sabato 15 febbraio (ore 17) al Teatro Odeon di Latisana sarà la volta di Jack, il ragazzino che sorvolò l’oceano, spettacolo di narrazione e teatro di figura con videoproiezioni per i bambini dai 4 anni. La storia, rifacendosi a Charles Lindbergh – il primo pilota ad attraversare l’oceano Atlantico in solitaria – prende forma grazie

all’unione di nuove tecnologie e artigianalità.

Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici è l’originale titolo dello spettacolo che la Compagnia Arione de Falco porterà sabato 22 febbraio (ore 17) all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo racconta una storia che insegna a superare la diffidenza verso gli altri, ad abbracciare le differenze e ad affrontare con curiosità e coraggio

le avventure della vita.

L’ultimo appuntamento per i piccolissimi si terrà, sempre all’Ottagono di Codroipo, domenica 23 febbraio: la storica compagnia bolognese La Baracca – Testoni Ragazzi proporrà Tangram. Il noto rompicapo cinese che dà il titolo allo spettacolo è il gioco attraverso cui i tre protagonisti impareranno l’importanza della fiducia e dell’aiuto reciproci. Repliche alle 16 e alle 17.30 per bambini dai 1 a 4 anni, su prenotazione.

Dedicato ai bambini dai 6 anni, Ti vedo. La leggenda del basilisco è la nuova produzione firmata Teatro del Buratto e CSS Teatro stabile di innovazione del FVG che andrà in scena domenica 9 marzo al Teatro comunale di Monfalcone.

La storia racconta l’arrivo in un tranquillo villaggio del Basilisco, il cattivissimo “re dei serpenti” di origine mitologica. Soltanto l’incontro-scontro con un piccolo eroe inconsapevole, permetterà di trovare una soluzione positiva per tutti.

Claudio Milani, abilissimo affabulatore, sarà sabato 15 marzo (ore 17) al Teatro Odeon di Latisana per raccontare ai bambini dai 4 anni in su Bù. Una divertente storia di paura. Con pochissimi elementi scenici, Claudio Milani usa lo strumento della parola, della voce e della mimica per creare mondi fantastici che catturano la curiosità dei più piccoli e scaldano il cuore.

Ispirato alla metodologia Gordon, Il mio primo concerto è un progetto che la Civica Orchestra di Fiati “Giuseppe Verdi” Città di Trieste porterà sabato 22 marzo a San Vito al Tagliamento. Un concerto di sola musica dedicato ai bambini dai 0 ai 3 anni, che rispetta i loro tempi e le loro modalità di ascolto: i musicisti, infatti, sono tra il pubblico e i bambini possono muoversi e andare incontro ai suoni che provengono dagli strumenti. Sono previste due repliche, alle 16 e alle 17.30 all’Antico Teatro Sociale Arrigoni, per un numero limitato di spettatori (è necessaria la prenotazione).

Piccolipalchi 24/25 si concluderà domenica 6 aprile con Tarzan ragazzo selvaggio in scena alle 17.30 al Teatro Verdi di Muggia per i bambini dagli 8 anni. Liberamente tratto dal libro Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs e con riferimenti anche a Conrad, London e Truffaut, lo spettacolo firmato da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia racconta la storia di un bambino rimasto orfano nella foresta del Congo con un grande amore per il mistero della crescita e della Natura.