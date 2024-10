«Punta Olmi e il Bosco dell’Arciduca devono essere tutelati per metterli al sicuro da appetiti immobiliari»

Sono state consegnate oggi alla Presidenza del Consiglio regionale le oltre 3000 firme raccolte dal dal Comitato Proteggiamo Punta Olmi, sostenuta delle consigliere e dei consiglieri Giulia Massolino, Massimo Moretuzzo, Marco Putto e Simona Liguori (Patto per l’Autonomia – Civica FVG), Roberto Cosolini, Francesco Russo e Marko Pisani (PD) Pompea Maria Rosaria Capozzi (M5S), Furio Honsell (Open FVG) e Serena Pellegrino (AVS). «Punta Olmi e il Bosco dell’Arciduca sono aree preziosissime da un punto di vista ambientale, culturale, di comunità, per la promozione degli stili di vita sani e il turismo lento – affermano le consigliere e i consiglieri sostenitori -. È importante porre dei vincoli di tutela per metterli al sicuro da possibili appetiti immobiliari e dalle relative cementificazione, periodicamente paventati nel passato, anche recente. Le risorse necessarie sarebbero decisamente modeste rispetto ai bilanci che ci ritroviamo a discutere in Regione. Considerata la centralità delle tematiche ambientali, ci auguriamo che la proposta del Comitato possa trovare un’ampia condivisione trasversale da parte dell’Aula. Le oltre 3000 firme raccolte sono un numero storico considerando che il Comune di Muggia ha 12000 residenti: evidentemente il tema è molto sentito dalla comunità, e l’amministrazione deve fornire risposte a questa richiesta».