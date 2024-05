Piena attuazione degli “Interventi a favore delle persone con disabilità” risposta all’interrogazione di Honsell

Nota stampa di Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG in merito all’esame in aula della IRI sul tema della piena attuazione della Legge regionale 16/2022 concernente “Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia.

“Dopo l’incontro avvenuto qualche giorno fa presso la sede della CGIL di Udine con le RSU di ASUFC, CAMPP e CISI, al quale avevo partecipato insieme a diversi consiglieri di opposizione, sulle problematiche relative al futuro del personale, soprattutto educativo, a seguito della Legge Regionale sul riordino dei servizi sociosanitari a favore delle persone con disabilità, avevo presentato un’interrogazione a risposta immediata all’Assessore. La norma che prevede addirittura ruoli ad esaurimento, è molto vaga e rimanda a regolamenti e atti futuri. Proprio per questa mancanza di chiarezza non avevamo dato parere favorevole a tale norma nella scorsa legislatura. Nell’interrogazione ho rappresentato il profondo disagio dei lavoratori di questi settori ed ho chiesto quando sarebbe stato precisato e quale sarebbe stato il futuro di queste piante organiche ad esaurimento. La risposta dell’Assessore Riccardi è stata molto insoddisfacente. L’Assessore Riccardi ha parlato di tavoli, di cabine di regia, di decine di incontri, di esperti, ma non ha dato né risposte specifiche nei contenuti, né tempi per l’emanazione dei regolamenti e atti operativi al riguardo. Ha dichiarato che i documenti sarebbero stati portati all’attenzione dei sindaci quando sarebbero stati approntati ma non ha nominato i lavoratori né i loro rappresentanti. Ancora una volta vediamo confermata la sfiducia espressa su questa riforma che a distanza di quasi due anni ha creato solamente incertezze organizzative negli enti e tra i lavoratori, e rischia di squilibrare un sistema che, pur con diversità organizzative marcate, ha offerto però una risposta finora molto soddisfacente ai cittadini più fragili della nostra regione.”