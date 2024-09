Piste sintetiche : anche lo sci diventa contro natura

“Suscita stupore che le dichiarazioni entusiastiche di ieri dell’Assessore Bini sugli sviluppi turistici siano state fatte a valle di un’interrogazione critica presentata da mesi da noi di Open Sinistra FVG sull’inopportunità di costruire piste da sci in plastica in montagna come soluzione al problema dell’alzarsi della quota di innevamento e in particolare a Piancavallo. Le piste da sci in erba sintetica sono infatti l’ennesima modalità di consumo di suolo e hanno impatto permanente fino allo smaltimento, se mai questo sia previsto.

La montagna va fruita con rispetto per la sua stagionalità. Rileviamo infine che non abbiamo ritenuto soddisfacente la risposta in quanto non è stato precisato l’importo esatto dell’opera.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.