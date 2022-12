Pnrr. Liva (Pd): Fedriga prepara il terreno a ritardi nei progetti.  Regione dichiari obiettivi e risultati su Pil

“Gentiloni, Gualtieri, Sassoli: questi sono i nomi di chi ha portato in Italia le risorse del Pnrr. Il compito della Regione è rispondere ai problemi utilizzando questi soldi, dichiarare che obiettivi certi si pone rispetto alla crescita del Pil e dell’occupazione, e come li affronta. Fedriga sa cosa vuol dire governare in piena emergenza, quindi è ora di finirla con certe giaculatorie che servono solo a preparare il terreno ai probabili ritardi nella messa a terra dei progetti del Pnrr”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, in merito alla situazione economica regionale e all’impiego delle risorse del Pnrr. “La gente sta sempre peggio, le industrie sono sempre più in difficoltà, la sanità – indica il segretario dem – è al disastro come mai prima e continua lo spopolamento del Friuli Venezia Giulia, Dopo cinque anni di Giunta Fedriga sarebbe ora di sentire che risultati ha ottenuto, non di quanti miliardi aumenta la spesa regionale”. Per Liva “i soli segnali positivi che vediamo al momento sono dovuti all’Europa e alla grandissima intraprendenza e qualità dei nostri imprenditori, mentre sfugge dove sia il valore aggiunto della politica di Fedriga. Se le risorse ci sono, allora – aggiunge – chi è classe dirigente deve fare scelte, deve proporre dove andare, e la destra propone un ritorno drammatico all’indietro, dalle province all’ambiente”.