Polinote Music Room lunedì, intervista a Riccardo Chiarion

Dopo la pausa natalizia lunedì 31 gennaio la Polinote Music Room – progetto della scuola di musica Polinote di Pordenone, con la coordinazione artistica dei batteristi Luca Colussi e Giovanni Truant, realizzato con il patrocinio del Comune di Pordenone, il sostegno di Fondazione Friuli, in collaborazione con Associazione Sviluppo

Territorio, studio grafico Interno99, Diego Flaiban Artist e Claps - riparte con un ricca programmazione tra interviste online, laboratori e workshop in presenza, attraverso i quali sarà possibile conoscere sia artisti del territorio che grandi musicisti di fama nazionale e internazionale, condividendo interessi e passioni e suonando insieme. Ad

aprire gli appuntamenti della Polinote Music Room per il 2022 sarà l'intervista online a Riccardo Chiarion, chitarrista jazz goriziano, compositore, didatta e docente di chitarra jazz al Conservatorio Tartini di Trieste, che si racconterà tra musica ed esperienze di vita. Un artista che vanta collaborazioni con svariati musicisti noti nella scena

jazzistica italiana ed europea. L'intervista, condotta dall'insegnante Giovanni Gorgoni, sarà accompagnata da momenti musicali durante i quali Riccardo Chiarion suonerà improvvisando alcuni brani. L'appuntamento verrà trasmesso lunedì 31 gennaio alle ore 21.00, sulla pagina Facebook della Polinote Music Room: uno spazio fisico e virtuale dove si tengono interviste online, laboratori, workshop, con musicisti di nota fama dell’area classica, jazz e moderna. Riccardo Chiarion collabora con diversi musicisti noti nella scena jazzistica italiana ed europea, quali G. Venier, K. Gesing, M. France, C. Laurence, E. Vloeimans, P. Tonolo, N. Le, Y. Goloubev, J. Pukl, R. Lopatic, M. Loborec, D. Cecchini, P. Birro, R. Emili, A. Kramer, R. Dani, S. Majore, D. Boato, M. Alulli, R. Bonnisolo, U.T. Ghandi, F. Sotgiu, D. Memoli, M. Chiarella, M. Tonolo,

M. Raja, A. Succi, N. Fazzini, S. Senni, T. Cappellato, M. Abrams e altri. Si esibisce in diverse rassegne e festival quali Siena Jazz, Garda Jazz Festival, Jazz And Wine, FolkEst. Prende parte alla registrazione del Cd Seasons con musiche di Glauco Venier arrangiate per orchestra da Valter Sivilotti. È uno dei fondatori della “Big Band del Friuli-Venezia Giulia”, diretta da Venier, e di cui fanno parte alcuni tra i migliori musicisti nell’ ambito jazz del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto. Nel 2006 entra nel quartetto di Pietro Tonolo, suonando con Marc Abrams e Tommaso Cappellato, esibendosi a Capodistria, Trieste, Siena Jazz e in altre località. Da gennaio 2007 suona nella “Thelonious Monk Big Band” diretta da Marcello Tonolo. Nel marzo del 2007, nel contesto del festival jazz JazzXchange di Brema, suona nella big band internazionale composta da alcuni tra i migliori musicisti provenienti da Svezia, Finlandia, Norvegia, Belgio, Germania, Ungheria ed Italia e diretta dal compositore Michael Gibbs. È stato finalista vincitore di diverse edizioni del “Premio Nazionale delle Arti indetto dal MIUR, per la categoria musica d’insieme Jazz. Dal 2006 è

Direttore artistico del Gorizia Jazz Workshop.

(foto di Domenico Dragotti)