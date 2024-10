Pontebba: inizia la campagna abbonamenti della Stagione numero 50 del Teatro Italia

Compie 50 anni la stagione teatrale di Pontebba. Il mezzo secolo di storia verrà celebrato con un cartellone composto da otto appuntamenti con protagonisti alcuni grandi nomi della scena nazionale come Laura Curino, Massimo Dapporto, Maddalena Crippa e Vanessa Gravina. La cinquantesima stagione del Teatro Italia è firmata dall’amministrazione comunale e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 15 novembre Enrico Bertolino inaugurerà il 2024/2025 del Teatro Italia con Una serata di ordinaria ironia. Accompagnato dai musicisti Tiziano Cannas Aghedu e Roberto Dibitonto, Bertolino guarderà con la lente del paradosso e della comicità alla nostra attualità fatta di politicamente corretto, automatizzazione e digitalizzazione sfrenata, azzeramento dei rapporti umani. Sabato 30 novembre sarà la volta di quello che per molti è il dramma giudiziario perfetto: Testimone d’accusa di Agatha Christie. Questa versione italiana è firmata da Edoardo Erba, è diretta da Geppy Gleijeses ed è interpretata da Vanessa Gravina e Giulio Corso.

Il percorso Altri Linguaggi, introdotto la prima volta nella scorsa stagione, sarà dedicato alla danza contemporanea della Mvula Sungani Physical Dance che si esibirà martedì 10 dicembre con Sabir, viaggio mediterraneo, una coreografia che parla di inclusione e integrazione. Il percorso In scena! aprirà, venerdì 25 gennaio, il 2025 di Pontebba. Sul palco saliranno il pianista Matteo Bevilacqua e lo scienziato Claudio Tuniz per dare vita a Mezzocielo 3.0 un appuntamento che fonde musica e neuroscienze e promette di stupire e meravigliare il pubblico. Sabato 1. febbraio sarà la volta di una divertente commedia degli equivoci, Pigiama per sei, nella quale il classico triangolo amoroso (lui, lei, l’altro), diventa prima un rombo e poi un poligono complesso… con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio e Max Pisu. Si resta nell’ambito della commedia venerdì 21 febbraio quando al Teatro Italia arriveranno Massimo Dapporto e Fabio Troiano, protagonisti di Pirandello Pulp, uno spettacolo di teatro nel teatro che racconta l’allestimento sui generis di un classico come Il Giuoco delle Parti di Luigi Pirandello. Peter Stein, un regista che ha fatto la storia del teatro europeo, dirigerà martedì 4 marzo Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Cechov, tre testi ricchi di sarcasmo e di comicità paradossale, nati dalla penna dell’autore di opere memorabili come Il giardino dei ciliegi, Zio Vanja e Il gabbiano. Nel cast anche Maddalena Crippa. La stagione si chiuderà con la compagnia che ha ridato vita alla Commedia dell’Arte, Stivalaccio Teatro, che sarà impegnata venerdì 28 marzo in uno dei canovacci più rappresentati della Parigi dei primi del Settecento, Arlecchino muto per spavento. L’adattamento e la regia sono di Marco Zoppello e sul palco saranno protagonisti ben 9 tra attori e attrici.

La campagna abbonamenti, con la possibilità di un abbonamento a 7 spettacoli scegliendo tra il percorso Altri Linguaggi e In scena! oppure a 8 spettacoli con tutte le proposte della stagione, inizierà domani e si terrà all’ufficio IAT di Pontebba i sabati e le domeniche fino al 10 novembre con questo calendario: rinnovi sabato 19 e 26 ottobre (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18) e domenica 20 e 27 ottobre dalle 10 alle 12; nuovi abbonamenti sabato 2 e 9 novembre (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18); domenica 3 e 10 novembre (dalle 10 alle 12). Da quest’anno sarà possibile rinnovare l’abbonamento venerdì 25 ottobre dalle 15 alle 18 all’InfoPoint di Turismo FVG a Tarvisio, dove venerdì 1. e venerdì 8 novembre dalle 15 alle 18 si potranno anche sottoscrivere nuovi abbonamenti. Info al sito ertfvg.it e chiamando il Punto IAT nelle giornate di campagna abbonamenti al numero 0428 90693.