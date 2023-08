Pordenone, arte: chiude il 2 settembre anzichè il primo la mostra espressionismi, ultime visite alla Galleria Sagittaria

Chiude il prossimo 2 settembre 2023 – e non l’1, come da calendario – la mostra Espressionismi. Opere dalla Fondazione Concordia Sette, aperta da venerdì 9 giugno presso la Galleria Sagittaria del Centro Iniziative Culturali Pordenone, negli ampi spazi della Casa dello Studente Antonio Zanussi. La mostra, come dice il titolo, è stata costruita con quadri appartenenti alla Fondazione Concordia Sette, che dal 2010 conserva e amministra l’ingente fondo di opere d’arte costituitosi in quasi sessant’anni di attività della Galleria Sagittaria, giunta, con la presente esposizione, al numero 489 della serie. In questa occasione sono state selezionate, dal fondo complessivo di oltre 1800 opere realizzate in tante tecniche diverse, una cinquantina di dipinti su carta e su tela, tutti accomunati dalla loro appartenenza a quel genere d’arte che, a partire ormai dagli inizi del XX secolo, si suole definire “espressionista”; arte che cerca i suoi risultati sia attraverso la deformazione, o magari il sintetismo, con cui sono tracciate le figu re, sia attraverso il caricamento dei cromatismi o una gestualità rapida ed “eccitata”.

Ciò allo scopo di riferire su sentimenti, ora drammatici ora lirici, vissuti dall’artista nei confronti della realtà, sia naturale che sociale. rano presenti opere di Aita, Altieri, Barborini, Belluz, Bordini, Brugnerotto, Busan, Casolo, Cragnolini, Fadel, Giannelli, Magri, Moretti, Murtić, Paronetto, Pauletto, Pedrina, tutti autori ben noti e passati, in tempi e modi diversi, per le sale della Galleria Sagittaria. L’esposizione è risultata molto varia per le diverse personalità e tecniche degli artisti, tutti accomunati tuttavia da chiare capacità espressive e poetiche.

Il pubblico intervenuto, sia durante l’inaugurazione sia durante il corso della mostra, ha espresso generale apprezzamento, confermato anche dalle numerosissime visualizzazioni nei canali social Facebook e Instagram di culturapordenone, dove gli artisti sono stati singolarmente presentati dal curatore in brevi video-interventi, tuttora disponibili. Info sugli orari: tel 0434553205 cicp@centroculturapordenone.it