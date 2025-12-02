PORTO TRIESTE: CONTI (PD), BUON LAVORO A NUOVO PRESIDENTE CONSALVO

“La firma del ministro Salvini mette la parola fine a un’attesa ingiustificabile. Ora si possono riaprire tutti i capitoli rimasti in sospeso per quasi due anni, in una situazione che è inevitabilmente più complessa. Al presidente Consalvo auguriamo buon lavoro nell’interesse di tutto il Friuli Venezia Giulia, che conta sul porto di Trieste e Monfalcone per riavviare uno dei motori della sua competitività. Il Pd ha già dimostrato la sua disponibilità a lavorare per il bene comune”. Lo dice la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, dopo che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato la nomina di Marco Consalvo nuovo presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale.