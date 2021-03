Poste Italiane, anche in zona rossa in FVG uffici postali aperti e garantito il servizio di recapito

In una nota Poste Italiane comunica che in FVG gli uffici postali sono aperti ed è garantito il servizio di recapito anche in presenza di zona rossa. L’Azienda però invita a recarsi negli Uffici Postali nei casi di inderogabile necessità e muniti di misure di protezione personale, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali. Poste Italiane inoltre fornisce ai cittadini delle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste la possibilità di usufruire di tutti i prodotti e i servizi in completa sicurezza e senza uscire di casa tramite il sito internet e una vasta gamma di APP. In alternativa all’ufficio postale, sul sito www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero On Line, richiedere un prestito oppure richiedere il proprio ISEE. È possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici. Disponibili su App Store e Google Play, le APP di Poste Italiane sono completamente gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’Azienda, come un vero e proprio Ufficio Postale a casa dei cittadini. L’APP “Ufficio Postale”, ad esempio, consente di pagare fatture di qualsiasi genere (PA, MAV, Bollo Auto), semplicemente inquadrando con il proprio smartphone il bollettino da pagare oppure inserendo manualmente le informazioni addebitando l’importo sul conto BancoPosta, sulla carta PostePay oppure su altre carte di credito Visa o Mastercard. Con l’APP “Ufficio Postale”, inoltre, è possibile anche spedire raccomandate, telegrammi, lettere, pacchi e valige, in Italia e all’Estero. Attraverso l’APP si può anche monitorare lo stato di qualsiasi spedizione gestita da Poste Italiane o verificare l’Ufficio di giacenza di una raccomandata. Se occorre andare in Ufficio Postale, l’APP permette di individuare su una mappa i più vicini, verificarne gli orari e prenotare il turno allo sportello riducendo al minimo il tempo di presenza.