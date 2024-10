Povoletto (Ud): Spettacolo con due ipotesi a confronto sul giallo della morte di Pasolini – sabato 19 ottobre a villa Mangilli Schubert

C’è la questione irrisolta della morte di Pier Paolo Pasolini al centro dello spettacolo-conferenza con musica dal vivo “PPP: doppia prospettiva”, di Federica Sansevero e Valentina del Toso (e con Sansevero e Cristina Spadotto), che mettendo a confronto sulla scena due ipotesi nettamente diverse chiuderà il ciclo di appuntamenti proposti dall’inedito Festival del Doppio, svoltosi in varie ambientazioni di villa Mangilli-Schubert, a Povoletto, e premiato da un buon riscontro di pubblico.

Ad accogliere l’esibizione, in calendario per sabato 19 ottobre (alle 21, con ingresso a numero chiuso: prenotazioni a federicasansevero@gmail.com), sarà stavolta la cantina della residenza nobiliare, dove il pubblico ascolterà appunto due teorie, differenti ma complementari: quella espressa dal pittore Giuseppe Zigaina nel saggio “Pasolini e la morte” (dove si sostiene che l’intellettuale avrebbe pianificato la propria fine, “costruendola” come il suo ultimo capolavoro e lasciando, nelle proprie opere, indizi al riguardo, da interpretare) e quella, invece, di un omicidio legato a questioni politiche. La prima – tesi quasi esoterica, significativa anche perché immerge nel mondo sperimentale e simbolico di Pier Paolo Pasolini, documentando nel contempo come soffrisse per molteplici traumi subiti – sarà appoggiata e sviluppata da Sansevero, la seconda da Valentina del Toso: le ideatrici e curatrici del festival, così, chiuderanno insieme un percorso culturale di particolare interesse.

L’esibizione sarà accompagnata dalla musicista Cristina Spadotto, che eseguirà una canzone tratta dal suo ultimo lavoro.