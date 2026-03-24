Prati stabili, Honsell (Open): necessario il confronto con il mondo scientifico e associativo

“Oggi, come Open Sinistra FVG, abbiamo inviato un sollecito formale alla Presidenza della IV Commissione consiliare per chiedere l’immediata calendarizzazione dell’audizione sui Prati Stabili. La richiesta originaria, depositata lo scorso 19 febbraio, mira a portare in Aula esperti e portatori di interesse: dalle Università di Udine e Trieste all’ARPA, fino a oltre venti associazioni ambientaliste e organizzazioni agricole. L’obiettivo è approfondire le recenti modifiche normative introdotte con la Legge di Stabilità 2026 all’articolo 5 bis della legge regionale 9/2005; riteniamo che esse richiedano un’analisi estremamente attenta, specialmente per quanto riguarda il sistema delle deroghe, la sorveglianza e le modalità di ripristino dei suoli in caso di illecito. Come evidenziato dalle dichiarazioni del mondo ambientalista pubblicate oggi dalla stampa, i prati stabili rappresentano un patrimonio non riproducibile artificialmente che richiede decenni per formarsi. Non possiamo permettere che logiche di semplificazione burocratica o lo sversamento di reflui zootecnici ne autorizzino, di fatto, il degrado irreversibile”. Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra

FVG.