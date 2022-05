Praticare sport all’aria aperta? A Villesse si inaugura la nuova area Tiare free fitness: 200 mt di pista e 5 spazi dedicati

Salute e benessere sono da tempo valori fondamentali per il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO), che per questo si impegna costantemente per promuovere iniziative che aiutino la collettività a riconoscerne l’importanza e ad adottare stili di vita che li includano, a maggior ragione dopo l’esperienza dei mesi colpiti dalla pandemia. In quest’ottica quindi il Centro ha allestito la TIARE FREE FITNESS AREA: una funzionale area libera gratuita per praticare il proprio sport a cielo aperto.

Lo spazio verrà inaugurato giovedì 26 maggio con la partecipazione straordinaria di Igor Cassina, campione olimpico nella specialità della sbarra e oggi allenatore di ginnastica artistica. È stato il primo atleta al mondo a presentare un Kovacs teso con avvitamento a 360° sull'asse longitudinale e, come riconoscimento, la federazione internazionale ha dato il suo nome all'elemento, che dal 2002 è dunque ufficialmente chiamato "Movimento Cassina".

La palestra en plain air dispone di 200 metri di pista rossa e di 5 aree dedicate a tutte le esigenze (Stay Soft! Be Powerful! Cardio! Cross-training! Stay Balanced!). Situata in prossimità dell’ingresso principale, sarà fruibile da tutti gratuitamente e su ogni attrezzo verrà riportato come svolgere correttamente il relativo esercizio. Sui cartelli appositamente posizionati verrà indicato inoltre il QRCode per scaricare l’APP gratuita Freetness disponibile sia su ITunes sia su Google Play Store. Insomma, è il posto perfetto per allenarsi qualunque sia il proprio grado di preparazione!

LE AREE:

1. STAY SOFT!

Per chi non può o non vuole stressarsi troppo ma non vuole rinunciare alla propria sessione di fitness. Attrezzature presenti: bicicletta, ponte motricità, step, twister-dip, volante e timone, spalliera.

2. BE POWERFUL!

Per chi vuole fare un allenamento muscolare specifico. Attrezzature presenti: chest press, crunch machine, delt press, leg press, multi press, rowing machine.

3. CARDIO!

Per chi vuole mettere alla prova la propria resistenza. Attrezzature presenti: bike inclinata R-Pro, ellittica R-Pro, hand bike R-Pro, plyto box triplo.

4. CROSS-TRAINING!

Per chi vuole cimentarsi in un allenamento multidisciplinare incrociato. Attrezzature presenti: cross-training station, battle rope.

5. STAY BALANCED!

Per chi vuole mettere alla prova il proprio equilibrio e la propria resistenza. Attrezzature presenti: attraversamento, barra serpente, cerchi agilità, doppia trave, passi giapponesi, salto agli ostacoli, scala del ritmo, slalom.