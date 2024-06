Premi LIFE della Comunità Europea: annunciati i vincitori del 2024

Durante la Settimana verde dell’Ue, la Commissione europea ha annunciato i vincitori dell’edizione di quest’anno dei premi LIFE, che vanno a riconoscimento dei progetti più innovativi, stimolanti ed efficaci finanziati dal programma LIFE dell’Ue in tre categorie: protezione della natura, economia circolare e qualità della vita, e azione per il clima.

Selezionati tra progetti LIFE di tutta l’Ue, i vincitori dell’edizione di quest’anno hanno presentato progetti volti al ripristino dei fiumi, alla produzione di mangimi animali ottenuti da proteine di insetti di scarto e alla piantumazione di alberi per abbassare le temperature in città.

Il premio per la protezione della natura è andato al progetto LIFE Flusserlebnis Isar, che mira a ripristinare il fiume Isar e le sue golene grazie a una collaborazione unica tra le autorità bavaresi per le acque e la tutela natura.

Vincitore del premio per l’economia circolare e la qualità della vita, LIFE Waste2Protein propone mangimi animali innovativi a base di proteine di insetti da rifiuti organici come alternativa sostenibile alla farina di pesce e di soia.

Il premio per l’azione per il clima è stato assegnato a LIFE TreeCheck, che aiuta le città dell’Europa centrale a fronteggiare i cambiamenti climatici usando infrastrutture verdi per minimizzare l’effetto “isola di calore urbano”. I vincitori sono stati selezionati da rappresentanti dell’Agenzia europea dell’ambiente, del Comitato delle regioni e della società civile.

Il premio del pubblico è invece stato assegnato a Life+ Nature Guardians, un progetto che combatte reati ambientali quali l’abbandono di rifiuti e l’uccisione di fauna selvatica in Spagna e Portogallo.

Infine, la categoria speciale introdotta quest’anno per riconoscere il ruolo vitale e indispensabile dell’acqua pulita nella vita di ogni europeo è stata assegnata a Freshabitat LIFE IP.