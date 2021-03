Premio Hemingway 2021, in programma dal 24 al 26 giugno nei 60 anni dalla morte del grande scrittore

Il Premio Hemingway, e i suoi promotori, scommettono sul futuro, con la messa a fuoco delle prossime tre edizioni – quelle 2021, 2022 e 2023 – attraverso un accordo triennale di collaborazione siglato dal sindaco di Lignano e dal Presidente di Fondazione Pordenonelegge .

L’edizione 2021 del Premio Hemingway, nel 60° anniversario dalla scomparsa del grande autore statunitense (2 luglio 1961), è già in calendario da giovedì 24 a sabato 26 giugno, come sempre a Lignano Sabbiadoro. Sono confermate le quattro categorie portanti del Premio, quattro “angoli visuali” della poliedrica personalità di Ernest Hemingway: Letteratura, Avventura del Pensiero, Testimone del nostro tempo, Fotografia. Con l’aggiunta di una quinta categoria, “Omaggio Ernest Hemingway all’Ospitalità lignanese”, un “unicum” 2021 che permetterà di portare a Lignano anche uno dei vincitori del Premio Hemingway 2020, e di “saldare” così la frattura con il territorio di un’edizione celebrata solo in via digitale, a causa dell’emergenza coronavirus.

Il Comune di Lignano organizza dal 1986 il Premio Hemingway, per custodire e promuovere il legame del grande scrittore statunitense con la penisola friulana tra Venezia e Trieste, che Hemingway amava definire ‘la piccola Florida d’Italia’. Dal 2014 il Comune ha avviato una collaborazione con Fondazione Pordenonelegge che cura gli aspetti artistici e organizzativi del Premio. Proprio “alla luce dei positivi riscontri”, il Comune intende proseguire nella sinergia per implementare la vocazione culturale quale “vetrina” del Friuli Venezia Giulia, in rapporto all’intero territorio regionale”. Fondazione Pordenonelegge inserirà un evento specifico dedicato al Premio Hemingway nel cartellone annuale della Festa del Libro in settembre.

E si è riunita anche la Giuria del Premio Hemingway, presieduta dallo scrittore Alberto Garlini, curatore di pordenonelegge, e composta anche da Gian Mario Villalta, Direttore artistico pordenonelegge, dallo storico della fotografia Italo Zannier, dal sindaco del Comune di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto e dall’Assessore alla Cultura Tiziana Gibelli in rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia «Stiamo definendo la rosa dei vincitori 2021 e il lavoro è a buon punto - spiega Alberto Garlini – Siamo felici di gettare il cuore oltre l’ostacolo e guardare alla 37^ edizione del Premio Hemingway: in un momento difficile anche solo per la calendarizzazione degli eventi culturali, prima ancora della loro organizzazione, speriamo di poter dare un segnale forte di speranza e fiducia al territorio e al pubblico della cultura. Così come agli operatori turistici, in vista di un’estate che ci auguriamo più serena e più generosa di iniziative culturali realizzabili anche in presenza».

L’autore israeliano David Grossman per la Letteratura, l’astronauta Samantha Cristoforetti nella sezione Testimone del nostro tempo, lo storico Alessandro Barbero per l’Avventura del pensiero e l’artista Guido Guidi per la Fotografia sono i vincitori dell’ultima edizione 2020 del Premio Hemingway, promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. Numerosissimi i protagonisti della cultura italiana e internazionale chiamati in questi anni a ritirare il Premio Hemingway: fra gli altri gli scrittori Luis Sepúlveda, Annie Ernaux, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, Aharon Appelfeld e Abraham Yehoshua, i saggisti Zygmunt Bauman, Richard Sennett, Slavoj Žižek, Massimo Cacciari, Antonio Damasio, Eva Cantarella e Massimo Recalcati, i giornalisti Lilli Gruber, Federico Rampini, Corrado Augias, i fotografi George Tatge, William Dalrymple, Nino Migliori, Luca Campigotto e Francesca Della Toffola, oltre alla giornalista e autrice TV Franca Leosini, vincitrice nel 2019 del Premio Speciale Città di Lignano “Dentro la cronaca, dentro la vita”.

Info: premiohemingway.it