Premio Terzani, domani la XX edizione a Udine, è l’irlandese Sally Hayden la vincitrice

È da sempre il momento clou di vicino/lontano, e domani sabato 11 maggio, dalle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 20esimo Premio Letterario Internazionale Tiziano Terzani sarà consegnato alla giornalista di inchiesta e reporter irlandese Sally Hayden, premiata per il suo reportage “E la quarta volta siamo annegati”, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri con la traduzione di Bianca Bertola. La serata-evento per la consegna del Premio Terzani suggella una iniziativa nata per iniziativa di vicino/lontano, in accordo con la famiglia del giornalista e scrittore fiorentino, all’indomani della sua scomparsa, vent’anni fa (28 luglio 2004). Ancora una volta sarà una serata intensa e articolata, che offrirà la possibilità di conoscere di persona la vincitrice dell’edizione 2024, Sally Hayden sarà protagonista di un dialogo con Annalisa Camilli, giornalista di inchiesta, e Angela Terzani Staude, presidente della Giuria, consegnerà personalmente il premio alla vincitrice. Un video saluto al pubblico del Premio arriverà dall’artista e attivista cinese Ai Weiwei, che in occasione del 20esimo anniversario, riceve una Menzione speciale della Giuria per il suo memoir “Mille anni di gioie e dolori”, edito in Italia da Feltrinelli.

Si racconterà al pubblico del Premio Terzani nell’intervista a cura del giornalista Marco Del Corona, già corrispondente da Pechino per il Corriere della sera e componente della Giuria del Premio Terzani. «Sally Hayden – hanno spiegato le motivazioni – ci ha consegnato un reportage rigoroso, e al contempo di potentissima verità umana, che ci presenta il quadro dettagliato di ciò che accade al di là del Mediterraneo nei lager del Terzo Millennio, obbligandoci a interrogarci su uno scandalo umanitario che ci vede responsabili come cittadini europei e come italiani». «Sono estremamente onorata – ha dichiarato Sally Hayden – di essere la vincitrice del Premio Terzani 2024. Il mio reportage, nel corso degli anni in cui ho lavorato al libro, si è concentrato sull’evidenziare gli abusi che vengono compiuti in nostro nome e sul far sentire la voce delle persone vulnerabili che soffrono in quei luoghi. Ha dimostrato che siamo coinvolti in crimini contro l’umanità, e spero che questo Premio porti un maggior numero di persone in Italia a conoscere questa tragica realtà. Dedico questo Premio a tutti coloro che hanno rischiato la loro vita per inviare informazioni dalla Libia e dal Nordafrica».

La giovane attrice Caterina Bernardi leggerà un passaggio significativo del volume. Mentre un breve estratto del libro sarà letto dall’attore Massimo Somaglino, che firma anche la regia della serata, condotta dall’attore Alessandro Lussiana.

SALLY HAYDEN

Sally Hayden è una giornalista irlandese. Attualmente è corrispondente dall’Africa per l’«Irish Times», ma ha scritto anche per «Financial Times», «Time», «Washington Post», «Guardian», «New York Times», collaborando anche per CNN International, BBC, VICE News, Al Jazeera e Newsweek. Ha fatto parte della commissione del premio anticorruzione di Transparency International e nel 2019 è stata inserita nella lista Forbes «Under 30» dei media in Europa.

Il suo primo libro, E la quarta volta siamo annegati, è stato nominato come miglior saggio dell’anno da «New Yorker», «Guardian», «Kirkus» e «Financial Times» e ha vinto numerosi premi internazionali, fra cui l’Orwell Prize for Political Writing, il Michel Déon Prixe, il Post Irish Book of the Year Award e il Post Irish Book Award for Nonfiction.

DEBUTTA SEMPRE DOMANI LA VICINO/LONTANO ORCHESTRA!

Non va dimenticata un’altra importante sorpresa della serata: l’esordio della vicino/lontano orchestra, una nuova formazione musicale che raccoglie alcuni dei più talentuosi giovani musicisti del Friuli Venezia Giulia, creata in occasione della 20esima edizione del Premio Terzani: Nicoletta Taricani voce, Carla Scandura violoncello, Mirko Cisilino tromba, Giulio Scaramella piano, Alessio Zoratto contrabbasso e Alessandro Mansutti batteria.