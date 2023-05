Preoccupazione di Sinistra Italiana per il progetto di poolo logistico nell’area ex Ideal Standard a Zoppola

La realizzazione di un polo logistico lungo la Strada Statale 13 Pontebbana a Zoppola nel sito dell’ex Ideal Standard suscita grande preoccupazione per le ricadute che può avere sul traffico, sulla sicurezza stradale e sulla salute dei cittadini.

Continuare a congestionare una viabilità già satura aumenterà i disagi dei cittadini, inoltre ci preoccupa l’impatto sulla salute delle persone: studi scientifici hanno già dimostrato come l’incidenza di malattie respiratorie, anche oncologiche, sia impressionante lungo il tracciato della Pontebbana.

“Il sindaco Tius dovrebbe prima di tutto ascoltare i cittadini e chiedersi qual è la valenza sociale dell’area ex Ideal Standard, quali nuovi progetti possono essere utili agli abitanti di Zoppola, sentire le associazioni culturali e sportive del territorio. Per la lista di destra di Cardente e per Paolo Mior invece gli interlocutori non sono i cittadini ma Fedriga e Agrusti.” attacca Iustina Dumea di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra.

Il ricatto occupazionale che si profila è sbagliato: sappiamo che dietro la logistica si nascondono infatti ritmi di lavoro insostenibili e sfruttamento, va bene la creazione di nuovi posti di lavoro ma chiediamoci quale lavoro: algoritmi e sfruttamento non possono trovare spazio nel futuro di Zoppola.