Presentata da Honsell (Open) e Capozzi (M5S) la proposta di legge “Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Fvg”

“Nei giorni scorsi abbiamo depositato una proposta di legge dal titolo “Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia”: tale proposta era già stata presentata nella scorsa legislatura, come punto di arrivo di un lungo percorso di ascolto e riflessioni, per mettere in sicurezza anche in futuro, un settore che non è solamente culturale o educativo ma anche fonte di potenziali ricadute economico-imprenditoriali. Speriamo che in questa legislatura la PdL venga considerata adeguatamente dall’Assessore alla Cultura Mario Anzil, abbinandola alle altre Proposte di Legge presentate successivamente alla nostra, anche in prospettiva del grande

appuntamento che la nostra Regione accoglierà nel 2025, ovvero Gorizia – Nova Gorica Capitale europea della Cultura.” Così si sono espressi i consiglieri primi firmatari Furio Honsell di Open Sinistra FVG e Rosaria Capozzi del Movimento Cinque Stelle. “Uno degli elementi qualificanti della nostra proposta è ispirato dall’attuale assetto del settore degli audiovisivi ed è la promozione di una Music Commission regionale che funga da agenzia al fine di sviluppare il piano regionale per la promozione, la tutela e lo sviluppo del settore musicale con cadenza biennale”: così si è espresso il Consigliere Regionale Furio Honsell. Infine la Consigliera Rosaria Capozzi ha dichiarato: “Questa Legge è molto opportuna, in particolare dopo la difficilissima situazione che hanno dovuto affrontare tutti coloro che operano nel settore della

produzione musicale subito dopo la pandemia del 2020”.