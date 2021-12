Presentata oggi a Udine nella sede della Regione la nuova edizione di “Presepi FVG – La tradizione che prende forma”

E' stata presentata oggi a Udine, nella sede della Regione Fvg la nuova edizione di "Presepi FVG - La tradizione che prende forma", si tratta di un contenitore di eventi natalizi del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia che quest’anno ha tra le novità una mostra in centro a Udine oltre al consueto Giro Presepi e ai concorsi per scuole e fotografico artistico. "Anche per questo Natale - ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale Pro Loco Valter Pezzarini - siamo pronti a donare, attraverso le installazioni di Presepi FVG, un momento di gioia e serenità ai cittadini della regione e a tutti coloro che saranno da noi in visita per le festività. Fondamentale il supporto di istituzioni e partner che ci accompagnano in questo cammino pluriennale. Quest'anno la mostra centrale si terrà nella chiesa di Sant'Antonio Abate, nel cuore del centro di Udine. Un luogo sacro ricco di storia e arte che raccoglie il testimone da Villa Manin, dove abbiamo sempre allestito la nostra esposizione prima delle sfide dell'emergenza sanitaria, in un'ideale staffetta che tocca centinaia di località regionali a partire da Trieste, Gorizia e Pordenone: in esse si trovano le migliaia di presepi inseriti nella nostra mappa del Giro Presepi. Il Friuli Venezia Giulia è diventato, nel tempo, un territorio di riferimento per i presepi, grazie alla passione di tanti maestri presepisti che realizzano delle vere e proprie meraviglie che ancora una volta potranno essere ammirate, simbolo di tradizione, fede, pace e cultura".

LA MOSTRA A UDINE

Fulcro della proposta “Presepi FVG in mostra” a Udine, ovvero l'esposizione di oltre 50 presepi fatti a mano da alcuni tra i più bravi maestri presepisti del Friuli Venezia Giulia nella chiesa di sant'Antonio Abate in centro città. Dal 4 dicembre al 9 gennaio l'esposizione, in piazza Patriarcato, sarà visitabile gratuitamente con il Green pass nei seguenti giorni e orari: dal 4 al 24 dicembre feriali ore 15 -19, sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 15-19; dal 26 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni ore 10-13 e 15-19; sabato 25 dicembre e 1° gennaio chiuso. Il taglio ufficiale del nastro avverrà martedì 7 dicembre alle 11.30. Le opere esposte sono realizzate con molte e interessanti tecniche e moltitudine di materiali, unendo testimonianze di fede a creatività. La mostra - in collaborazione con il Museo Diocesano Udine che ha concesso la prestigiosa sede e curata dall'artista Graziella Ranieri - ospita pure alcune magnifiche opere d'arte gentilmente concesse da alcuni noti e importanti autori friulani del panorama artistico contemporaneo: Gianni Borta, Arrigo Buttazzoni, Giorgio Celiberti, Giordano Floreancig, Renato Picilli e Silvano Spessot. La mostra raccoglie il testimone da quella che si è tenuta per 11 edizioni prima della pandemia a Villa Manin di Passariano di Codroipo, nell'Esedra di Levante, ora al centro di lavori di ristrutturazione.

NATIVITÀ IN SEDI PRESTIGIOSE

Esposizioni di Natività realizzate a mano da altri maestri presepisti saranno inoltre nelle sedi delle Istituzioni. A Trieste nella sede del Consiglio regionale e della Giunta regionale. A Udine in Municipio, come anche a Codroipo. Inoltre ci saranno due Natività che rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia all’edizione 2021 di “Artigiano in Fiera” presso lo stand regionale allestito all’ente fiera di Milano Rho-Pero, in collaborazione con PromoTurismoFVG.

GIROPRESEPI FVG

Il rinnovato sito web presepifvg.it propone la 18^ edizione del “Giro Presepi FVG”, ovvero la mappa georeferenziata con 143 siti presepiali in Friuli Venezia Giulia (numero in crescita visto che lo scorso anno erano 78). Sono 78 tra capoluoghi, frazioni e località i centri coinvolti (a fronte dei 67 dello scorso anno). I siti sono abbinati a utili indicazioni di quali siano fruibili liberamente nelle pubbliche piazze o chiese, quanti prevedano ingressi con Green pass e quali siano adatti ai gruppi organizzati (al centro di un progetto di turismo presepiale insieme a PromoturismoFVG “La magia del Natale in Friuli Venezia Giulia”, con 20 destinazioni a fronte delle 7 dello scorso Natale).

In totale si tratta di oltre 1950 Natività da ammirare durante le feste in Friuli Venezia Giulia, suddivise in 12 itinerari territoriali proposti: Carnia (7 siti/iniziative); Cividale del Friuli e Vali del Natisone (15); Friuli Collinare e San Daniele del Friuli (22); Gemonese (14); Gorizia e Collio (4); Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni (9); Lignano Sabbiadoro e dintorni (14); Piancavallo e Dolomiti Friulane (4); Pordenone e dintorni (21); Tarvisiano (4); Trieste e Carso (2), Udine e dintorni (25). Da aggiungere a questo novero pure i 1000 presepi accolti all’interno del Museo del presepio di Trieste.

Tra le novità di questo Natale 2021 5 località: Sappada con la propria rassegna presepiale; Bannia di Fiume Veneto con il presepe della chiesa delle Sante Perpetua e Felicita; Pozzo di Pasiano di Pordenone con il presepe all’aperto di via Brozzette; Flumignano di Talmassons con il proprio presepe all’aperto; Latisana con il suo nuovo presepe di sabbia. Da segnalare anche il ritorno delle rassegne di Aquileia e Terzo d'Aquileia.

CONCORSO SCUOLE

Confermato il Concorso Scuole dell'Infanzia e Primarie del Friuli Venezia Giulia, intitolato quest’anno “Un Natale di Emozioni”. Gli studenti della scuola dell'infanzia sono stati invitati a inviare un disegno mentre quelli della primaria invieranno un pensiero dedicato al Natale: tutti i lavori saranno attentamente valutati dalla giuria. Gli elaborati saranno pubblicati anche sul settimanale Il Friuli per essere sottoposti al voto popolare.