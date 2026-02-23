Presentato “Creative music lab”, disco dei giovani talenti del percorso formativo di The groove factory

E’ stato presentato al pubblico domenica 22 febbraio nella sala Multiseum di Martignacco il disco che i giovani talenti del progetto “Bande Sonore 2025” hanno realizzato negli studi di The Groove Factory di Martignacco e che si intitola “Creative Music Lab”.

Sono 15, tutti under 35 e arrivano da tutta la regione i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto. Alberto Corredig, Anna Tonazzi, Camilla Desio, Chiara Spizzo, Daniele Zossi, Dennis Muratore, Diego Muratore, Gabriele Prete, Lorenzo Buono, Marco Simonelig, Melissa Scridel, Paola Pinna, Samuele Buchsbaum (Silly Sam), Stefania Bertoldi e Viviana Stocco hanno lavorato per mesi per arrivare alla registrazione delle proprie canzoni.

Nove le tracce contenute nel disco – “Deserta”, “Mai”, “Disorient express”, “Foto mosse”, “Maledetto Natale”, “Molecole”, “Udine nord”, “Mostro”, e “Non siamo solo gente” -, composte e realizzate sotto la guida di Emanuele Dabbono, una delle firme più prestigiose del pop italiano contemporaneo. Durante la presentazione, il pubblico ha avuto l’opportunità di ascoltare in anteprima le tracce dell’album e di interagire con i protagonisti e le protagoniste, che hanno raccontato la genesi delle loro canzoni e l’esperienza vissuta.

“Il progetto è nato con l’intento di far vivere ai giovani talenti del FVG l’esperienza di un percorso professionalizzante, provando tutte le fasi della realizzazione di un brano, dal classico panico da ‘pagina bianca’, fino alla registrazione e pubblicazione del proprio lavoro, compresa la presentazione davanti a un pubblico. Il tutto con la possibilità di confrontarsi con professionisti di alto livello”, sottolinea Caterina Licata, coordinatrice del progetto.

Il disco “Creative Music Lab”, infatti, è l’ideale conclusione del percorso formativo iniziato lo scorso ottobre con due masterclass tenute dallo stesso Dabbono e con gli incontri con Andrea Rigonat (chitarrista, polistrumentista, compositore e produttore discografico che da anni collabora con Elisa); con il social media manager Roberto Padalino e con Federico Mansutti di The Artist Garage su discografia, diritti d’autore e distribuzione oltre a varie sessioni di registrazione in studio nella sede di The Groove Factory per completare la realizzazione e la registrazione dei brani.

L’album “Creative Music Lab” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali – tra cui Spotify, Apple Music e Amazon Music – da giovedì 26 febbraio.

Il progetto è stato realizzato da The Groove Factory grazie al sostegno del bando “Per Chi Crea” 2024, il programma promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE a supporto della creatività e la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani. confermando l’importanza di investire nelle nuove generazioni di autori e interpreti.

I brani sono stati registrati e mixati da Marco Gariazzo, gli arrangiamenti sono stati curati da Vincenzo di Francesco, Alessandro Dri, Fabrizio Bon e suonati da Carlo Amendola, Alessandro Dri (batteria), Nicolas Morassutto, Marco Gariazzo, Andrea Romana (chitarra), Paolo Viezzi al basso, Fabrizio Bon e Vincenzo di Francesco al pianoforte e tastiere.