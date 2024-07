Presentato il Festival Onde Mediterranee, a Gradisca d’Isonzo dal 18 al 28 luglio

Presentata oggi – sabato 6 luglio – la 28a edizione del Festival Onde Mediterranee a Gradisca d’Isonzo – rinnovata sede del Festival.

Al tavolo dei relatori il neoeletto Sindaco del Comune di Gradisca, Alessandro Pagotto, l’Assessore alla Cultura, Marco Zanolla, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Alberto Bergamin e il Direttore artistico della manifestazione, Giancarlo Velliscig. Presenti in sala anche i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni.

Il focus iniziale si è soffermato – da parte del Sindaco e dell’Assessore – sulla centralità di Gradisca d’Isonzo nel territorio di riferimento: sono in atto investimenti importanti da parte della Regione per la ristrutturazione e la riqualificazione di alcune eccellenze storiche, a testimonianza del ruolo fondamentale della città in ambito culturale e storico.

Zanolla riconosce come Gradisca abbia sempre ritenuto necessario rappresentare la Cultura come segnale di responsabilità, oltre che di coesione e rileva quanto sia fondamentale che il Festival sia dedicato a Giulio Regeni e a tutto ciò che la storia del giovane ricercatore rappresenta. Parole intense sulla lungimiranza delle amministrazioni che si stanno susseguendo a Gradisca sono state espresse anche da Alberto Bergamin, che nota come sia importante che tutto il tessuto culturale faccia “sistema”: questo a Gradisca già accade nella coerenza di proposte tra Galleria Spazzapan, Teatro e lo stesso Festival Onde Mediterranee.

Giancarlo Velliscig, prima di illustrare il programma, ha ringraziato i sostenitori tutti e auspicato che Gradisca possa divenire un polo di riferimento per il territorio che va dal litorale alla bassa, poiché forte centro propulsivo di cultura, di esperienza e di ampia visione progettuale.

programma ONDE MEDITERRANEE 2024 DEF