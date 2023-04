Venerdì 21 aprile alle ore 17:00 presso il Salone del Popolo di palazzo D’Aronco a Udine, si terrà la presentazione del libro NOME IN CODICE: RENATA Storia di Paola Del Din, combattente della Resistenza e agente segreto. Il libro è stato scritto dal giornalista Alessandro Carlini e pubblicato dalla Casa Editrice UTET. L’incontro è stato promosso e organizzato dalla Associazione Partigiani Osoppo Friuli in collaborazione con il Comune di Udine, nell’ambito delle manifestazioni promosse per la celebrazione della Festa della Liberazione. L’incontro sarà aperto con l’intervento del nuovo sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, cui seguirà l’intervento di saluto di Roberto Volpetti presidente della Associazione Partigiani Osoppo Friuli. Seguirà il dialogo, condotto dal Direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, fra Paola Del Din e Alessandro Carlini, autore del libro. Nel corso dell’incontro verranno letti, da Gianni Nistri, alcuni brani del libro.