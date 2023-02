La Sala Ajace di Udine ha ospitato la presentazione del libro “Riconoscere il passato – Quarant’anni di restauri nelle terre del Friuli”. Il libro, a cura di Francesco Messina, con le parole di Giuseppe Bergamini e le fotografie di Luca Laureati, esplora la lunga e ricca storia del sostegno della Danieli per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli. Da decenni l’azienda è impegnata a sostenere e promuovere restauri di opere d’arte e architetture, contribuendo così alla conservazione e alla valorizzazione di questi tesori culturali per le future generazioni. “Danieli che nel proprio ambito si dedica soprattutto alla ricerca scientifica per garantire costante e vincente sviluppo tecnologico alla sua produzione, almeno da quarant’anni si è impegnata a finanziare restauri e ricostruzioni di opere d’arte perlopiù antiche nell’ambito della scultura, della pittura ma anche di architetture ritenute significative. Laddove “significative” vuol dire non soltanto importanti per il loro valore artistico intrinseco ma anche più sottilmente necessario per la vita di una comunità che per apprezzamento ereditato e tradizioni consolidate ne può beneficiare.”, sono le parole del Presidente del Gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, con cui si apre questo libro. L’ultimo progetto che testimonia l’impegno della multinazionale nella salvaguardia e recupero del patrimonio culturale è Corte di Porta Villalta, ex area Dormisch, che consiste nella riqualificazione di una vecchia e abbandonata birreria di Udine per inaugurare una nuova pagina nella storia artistica della regione. La nuova costruzione, che ospiterà la sede del MITS Academy Udine, sarà infatti sostenibile, minimizzando l’impatto ambientale grazie all’adozione di soluzioni architettoniche all’avanguardia per il contenimento del consumo energetico. Inoltre, offrirà spazi dedicati alla ristorazione e un’area per eventi come mostre, spettacoli, concerti e incontri. Il libro “Riconoscere il passato – Quarant’anni di restauri nelle terre del Friuli” che ricopre le tappe fondamentali della storia del territorio attraverso le sue bellezze artistiche e culturali è disponibile presso le librerie italiane o online sui principali siti come IBS, Amazon, etc.