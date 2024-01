Privato uber alles

Oggi la stampa quotidiana locale del nord est illustra quanto da tempo accade nel nostro sistema sanitario regionale: la progressiva e costante privatizzazione dei servizi.

Si citano anche cifre delle retribuzioni di medici e infermieri che scelgono di lasciare il pubblico o di affidare le proprie conoscenze al privato. Cifre che mettono in evidenza il vero perché di queste scelte.

Va da sé che il mercato detta legge anche nella salute.

E poi c’è chi ci spiega che pubblico e privato sono nei fatti la stessa cosa perché al pubblico resta la regia. Siamo davvero ben messi e chi sta male non si preoccupi se ha soldi se la caverà meglio di chi non ne ha.

Chissà cosa pensa lassù Tina Anselmi.

Zihal