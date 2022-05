Probabile rimozione Dg Asfo Joseph Polimeni. Tiziano Centis (Cittadini): Non ci si illuda che questa sia la soluzione ai tanti problemi che affliggono la sanità pordenonese

«La probabile rimozione Joseph Polimeni è il risultato minimo dopo mesi di richieste in questo senso. Ma non ci si illuda che questa sia la soluzione ai tanti problemi che affliggono la sanità pordenonese: limitarsi alle pur evidenti colpe di Polimeni significherebbe far diventare il direttore generale dell’Asfo un facile e comodo capro espiatorio per coprire il vero artefice del fallimento, ovvero l’assessore Riccardi. Non a caso, infatti, le opposizioni in Consiglio regionale hanno depositato una mozione di sfiducia per quest’ultimo e quando approderà in aula ribadiremo il lungo elenco delle questioni aperte e irrisolte della sanità regionale che partono tutte da una governance inadeguata e inefficace. Perché il problema non è soltanto pordenonese, ma riguarda l’intero Friuli Venezia Giulia che con il governo di centrodestra ha indebolito la sanità negli ospedali e sul territorio, mettendo in seria difficoltà i cittadini».