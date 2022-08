Progetti cogenerazione, la Siot disponibile a partecipare a incontri tecnico-istituzionali per “dirimere i dubbi”

Con una nota stampa la SIOT, la Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino, conferma la propria piena disponibilità a partecipare a incontri tecnico-istituzionali che possano dirimere i dubbi dei cittadini e correggere le informazioni palesemente errate e fuorvianti che sono state diffuse recentemente in merito al progetto di cogenerazione. “Abbiamo già incontrato gli amministratori dei territori in due occasioni, prima a Cavazzo Carnico e più recentemente a San Dorligo della Valle - ricorda la società - ora la nostra disponibilità al dialogo la confermiamo: parteciperemo sicuramente a un incontro tecnico-istituzionale in cui chiarire gli aspetti di un progetto che riteniamo strategico e pienamente in linea con le politiche della transizione energetica sia italiane che europee. Recentemente abbiamo letto sulla stampa dichiarazioni che hanno distorto gravemente aspetti fondamentali di questo progetto, ad esempio è totalmente scorretto parlare di una nuova stazione di pompaggio o non ricordare che questi interventi garantiranno un abbassamento totale delle emissioni di circa il 9%. E ancora, abbiamo già spiegato come non sia vero che SIOT prenda l’energia dalla centrale idroelettrica di Somplago o come questa possa essere considerata un’alternativa al progetto di cogenerazione. Riteniamo che chi, del tutto legittimamente, esprime le proprie opinioni debba farlo onorando la verità dei fatti e dei progetti. In un momento in cui il caro energia sta mettendo in ginocchio il comparto produttivo e alla luce della necessità di far fronte all’evoluzione climatica con politiche attive di ammodernamento della produzione di energia, un atteggiamento contrario a prescindere a questo tipo di interventi - che sono ben al di sotto di tutti i limiti di emissione previsti dalla legge - sia non solo controproducente ma dannoso e anacronistico. Ci siederemo volentieri quindi al tavolo per spiegare nuovamente il nostro progetto e lo faremo con spirito costruttivo e aperto alle proposte, ma anche con la consapevolezza di aver presentato un progetto che concretizza le più moderne linee guida del settore e che meriterebbe di essere preso ad esempio. È solo grazie alla realizzazione di innovazioni e al cambiamento - conclude l’azienda - che sarà possibile immaginare e realizzare ulteriori progetti direttamente finalizzati al benessere delle comunità sul territorio. Il mantenimento dello status quo non porta alcun miglioramento”.