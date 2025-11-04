Proiezione docufilm “L’unico superstite” – Cinema David Tolmezzo il 7 novembre

Venerdì 7 novembre proiezione, organizzata dalla sezione CAI di Tolmezzo, del Docufilm “L’unico superstite”, ore 20.30, al cinema David di Tolmezzo.

Presentato quest’anno anche al Trento Film Festival, “L’unico superstite” del titolo è il ghiacciaio occidentale dello Jôf di Montasio, l’ultimo del Friuli Venezia Giulia: pur essendo il più basso di tutto l’arco alpino Italiano, a differenza di quasi tutti gli altri, da vent’anni non si ritira. Gli autori, i tarvisiani Stefano Floreanini, Giuseppe Tringali e Mario Veluscek hanno voluto amplificare la voce di questo ghiacciaio e raccontarne la resilienza attraverso una storia che si intreccia con le parole degli esperti, stimolando una riflessione sul legame tra uomo e natura, un legame indissolubile eppure fragile, oggi più che mai messo in discussione dall’ego umano.

La serata, ad ingresso gratuito, vedrà la presenza in sala dei registi e del professor Federico Cazorzi dell’Università di Udine, che ha svolto ricerche sui principali ghiacciai alpini, tra i quali il Montasio.