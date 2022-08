Pronta in Fvg la squadra di candidati di Europa Verde – Sinistra Italiana

L’alleanza Europa Verde – Sinistra Italiana annuncia che è pronta la squadra di candidati delle prossime elezioni politiche nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia. Dopo aver espresso la candidatura di Furio Honsell al collegio uninominale del Senato, a beneficio di tutti i progressisti ed ecologisti della Regione, l’alleanza Verdi-Sinistra annuncia che capolista al plurinominale alla Camera sarà Serena Pellegrino, architetto udinese, già deputata dal 2013 al 2018 ed attualmente membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Al Senato la capolista sarà Tiziana Cimolino, medico di Trieste e co-portavoce di Europa Verde in regione, attuale Consigliera Comunale di San Dorligo della Valle/Dolina, già Consigliera nel capoluogo Giuliano Una scelta tutta al femminile per una lista che aspira a dar rappresentanza alle battaglie femministe quali la riduzione del gap salariale, il diritto all’autodeterminazione del proprio corpo, facendo della questione di genere un tema prioritario e non di mero pink-washing.