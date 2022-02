Pronto soccorso di Latisana quali azioni intende intraprendere la giunta per evitare fughe del personale? Interrogazione dei Cittadini

«Nel Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Latisana la situazione di difficoltà del personale infermieristico evidenziata dai sindacati oltre due settimane fa non sembra cessata, tanto che molti lavoratori avrebbero presentato richieste di mobilità per altre strutture». La consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, ha depositato oggi un’interrogazione alla Giunta regionale per sapere quali azioni intende intraprendere per evitare la fuga di personale, rendere nuovamente attrattivo il Pronto soccorso di Latisana e risolvere le situazioni di disagio segnalate dai professionisti. «Ricordiamo che a mezzo stampa i rappresentanti sindacali da tempo segnalano le difficoltà in cui si trovano a lavorare gli infermieri, fino a paventare che i suddetti possano cercare altre realtà lavorative – conclude Liguori -. Considerando l'alta professionalità del personale che opera nel Pronto Soccorso, servizio essenziale alla popolazione, credo sia necessario condividere con i lavoratori ogni tipo di soluzione volta a scongiurare una mobilità di massa».