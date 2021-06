Proposta di legge regionale di Open Fvg sul tema della valorizzazione e dello sviluppo della produzione musicale in FVG.

"Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Musica, abbiamo depositato una proposta di legge dal titolo "Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia": la proposta nasce a valle di un percorso di alcuni mesi di dialogo con musicisti e operatori del settore, per mettere in sicurezza anche in futuro, un'attività che non è solamente culturale o educativa ma può avere forti ricadute economico-imprenditoriali, in chiave soprattutto turistica. Uno degli elementi qualificanti della nostra proposta è mutuato dall'attuale assetto del settore degli audiovisivi ed è la promozione di una Music Commission regionale che funga da agenzia al fine di sviluppare il piano regionale per la promozione, la tutela e lo sviluppo del settore musicale con cadenza biennale." Così si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra FVG. "Questa Legge mi sembra molto opportuna soprattutto alla luce della difficilissima situazione che hanno dovuto affrontare coloro che operano nel settore della produzione musicale a causa della pandemia."