Non sarà domani ma il 25 marzo per la la sesta edizione della rassegna letteraria “Riflettori sul Nord-Est” la presentazione di Federica Manzon del suo romanzo, “Alma”

Il secondo appuntamento per la 6ª edizione di “Riflettori sul Nord-Est”, la rassegna letteraria di confine che anticipa la 31^ edizione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est”.che si doveva svolgere Domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 18, nella sala conferenze della ex stazione o,o stessa ora stello luogioippica di Latisana, è spostatao al 25 marzo per motivi di salute. Federica Manzon, con la conduzione di Valentina Berengo, presenterà Alma (Feltrinelli), il romanzo che fa di Trieste il punto di vista da cui guardare i difficili tentativi di capire chi siamo e dov’è la nostra casa.

Anche quest’anno, i riflettori si accendono su autori ed autrici che, nelle loro pagine, raccontano il nord-est, valorizzando le storie ambientate al confine ed ampliando ulteriormente la conoscenza e la diffusione del panorama letterario transfrontaliero. “Riflettori” prosegue invece giovedì 22 febbraio alle 18, nella sala conferenze della ex stazione ippica di Latisana: Elena Commessatti presenta Agata Est e il mostro di Udine (Gaspari) moderata da Federica Tosel, una storia di delitti, in parte realmente accaduta nel capoluogo friulano tra il 1971 e il 1989.

La rassegna proseguirà venerdì 1 marzo alle 18 all’auditorium di Ronchi dei Legionari dove Pietro Spirito dialoga con Cinzia Benussi e presenta Storie sotto il mare (Laterza), il libro che racchiude il racconto del mare e degli uomini che lo vivono o lo hanno vissuto.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito. Per informazioni: 0431 525179-181, biblioteca@comune.latisana.ud.it