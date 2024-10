Proseguono i trekking emozionali del comune di Resia.  La sindaca Micelli: ‘escursioni ricche di storia, aperte a tutti’

Proseguono le escursioni guidate autunnali del programma “Scopri Resia 2024” con un percorso con protagonisti i Monti Guarda e Plagne. L’appuntamento è domenica 20 ottobre alle 8.30 con partenza da Coritis.

L’escursione, con la guida naturalistica Massimiliano Zuliani, è organizzata dal Comune di Resia con l’Ecomuseo Val Resia, il Parco Naturale delle Prealpi Giulie e la riserva di biosfera Mab Alpi Giulie.

E’ un altro tassello all’importante programma di visite naturalistiche in un territorio denso di storia e natura, come ha rilevato di recente il Sole24Ore nel suo speciale Viaggi. “Le nostre proposte di trekking – spiega la sindaca di Resia, Anna Micelli – sono state definite emozionanti. E’ proprio così: offrono esperienze che permettono la conoscenza della storia attraverso i profumi e i colori delle stagioni in un contesto montano dalle caratteristiche uniche, e accessibile a tutti”.

“E’ una nuova occasione – aggiunge Micelli – per scoprire e ammirare una splendida valle nel cuore delle Prealpi Giulie, tra i monti Guarda e Plagne. Sono territori poco conosciuti e proprio per diffonderne la particolare bellezza proponiamo un’escursione facile, adatta a tutti”.

Il percorso è lungo poco più di 5 chilometri, con un dislivello di 530 metri. L’escursione durerà 3 ore e mezza, perciò si consiglia di portare con sé un pranzo al sacco.

La partecipazione è libera e gratuita ma occorre prenotare a questo indirizzo: massimilianozuliani89@gmail.com