Protesta pacifica contro le armi davanti alla Leonardo di Ronchi. Alcune centinaia i partecipanti

Oltre 500 persone tra associazioni, partiti, sindacati, movimenti, hanno deciso di utilizzare il proprio sabato per dimostrare solidarietà verso il popolo palestinese e ferma volontà di fermare le forniture di droni militari che il gruppo industriale Leonardo, anche con il suo stabilimento di Ronchi, produce e fornisce a diversi eserciti tra cui, secondo i manifestanti, anche quello israeliano in base alle commesse precedenti al 7 ottobre. Come era ovvio particolare attenzione di questo movimento spontaneo è andato anche a sostegno alla Global Sumud Flottilla che sta tentando di raggiungere Gaza con forniture di cibo e medicinali e che è stata colpito proprio con 2 droni. Il corteo è giunto a un centinaio di metri dallo stabilimento Leonardo ma a quel punto uno sparuto gruppo di esagitati ci ha circondato e bloccato fisicamente con atteggiamenti intimidatori, minacce e insulti impedendoci di raggiungere e filmare il comizio conclusivo. Da registrare una nota congiunta di Andrea Di Lenardo, Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra e della Segreteria nazionale Possibile e di Emanuel Oian Responsabile Lavoro di Sinistra Italiana FVG: “Oggi, insieme a centinaia di persone, siamo scendi in strada a Ronchi dei Legionari (GO) per partecipare al corteo indetto contro la fabbrica di armi della Leonardo che proprio qui produce le armi che l’Italia manda a Israele. Leonardo ha siglato recentemente un memorandum di intesa tra il gruppo turco Baykar per la produzione e l’export di armi e sistemi d’arma. Intanto il genocidio, i crimini di guerra e contro l’umanità, la pulizia etnica, l’apartheid e il colonialismo d’insediamento proseguono non solo a Gaza, dove ieri sono state uccise altre 200 persone, anche in Cisgiordania, dove giovedì sono state deportate 1000 persone da Tulkarm. Il 14 ottobre saremo invece in piazza a Udine in corteo contro la partita della vergogna Italia-Israele, a cui abbiamo aderito insieme ad altri circa 260 gruppi, tra associazioni, movimenti, partiti e sindacati di varie parti d’Italia.

Invitiamo infine chi non l’avesse ancora fatto a firmare la petizione che abbiamo lanciato contro Italia-Israele: http://bit.ly/noitaliaisraele.”