Punto di primo intervento di Lignano, Liguori interroga la Regione sulla assenza durante il Bikerfest

La consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori annuncia un atto d’aula per fare chiarezza sull’apertura del punto di primo intervento di Lignano nello scorso fine settimana, in occasione del Bikerfest che si è tenuto nella cittadina marittima tra il 19 e il 22 maggio scorsi. “In concomitanza di eventi così importanti - spiega Liguori - che richiamano un grande pubblico, è cruciale prevedere l’apertura di servizi fondamentali come la guardia medica e il punto di primo intervento. A quanto ci è stato segnalato da più utenti, purtroppo, a seguito di alcuni infortuni sono dovuti intervenire mezzi di soccorso proveniente anche dal vicino Veneto. Per questo motivo presenterò un’interrogazione per comprendere come siano stati organizzati i servizi durante questa manifestazione”.