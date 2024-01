Putto (Civica Fvg): “Riccardi dovrebbe trovare soluzioni per la sanità, non scuse”

La sanità regionale è allo sbando, vittima della propaganda e degli annunci di chi la governa. Gli impegni, le parole e le promesse devono ancora avere un minimo di valore, altrimenti la politica non ha più senso. Tra il 2017 e il 2018, Riccardi ha rilasciato un fiume di dichiarazioni circa i presunti disastri della riforma sanitaria dell’allora Giunta Serracchiani, promettendo un cambio di passo radicale e la risoluzione di ogni problema. Oggi, dopo 6 anni in veste di Assessore regionale alla Sanità, esce sulla stampa con queste parole: “Bisogna razionalizzare”. Dopo aver fatto scappare nella sanità privata i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che fino al 2021 erano considerati da tutti degli “eroi” ed aver così spolpato la sanità pubblica; dopo aver nominato ed assecondato l’operato di manager rivelatisi inadeguati nella gestione delle rispettive aziende sanitarie; dopo aver chiuso punti nascita ignorando le richieste di aiuto che dagli stessi nel tempo provenivano e dopo aver lasciato il servizio di guardia medica con un solo medico ogni 100.000 abitanti (guarda caso, entrambe situazioni nel territorio pordenonese); dopo aver progressivamente fatto crescere il sottofinanziamento pro capite della sanità del Friuli Occidentale rispetto agli altri territori (arrivata a ben 229 euro in meno a persona); dopo aver creato le condizioni per l’esternalizzazione totale di interi servizi pubblici al privato, come avvenuto per la radiologia dell’ospedale di Pordenone; dopo aver respinto tutte le nostre proposte finalizzate a incentivare, anche economicamente, la permanenza di medici e sanitari nel settore pubblico, invertendo la rotta su un clima lavorativo ormai seriamente compromesso; dopo aver fatto tutto ciò e molto altro, ora ci dice che intende “razionalizzare”. Ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale perché i cittadini conoscano le risposte alle seguenti domande. Cosa hanno fatto Riccardi e Fedriga negli ultimi 6 anni per la sanità del FVG, se loro stessi oggi ammettono che il sistema non funziona e quindi serve “razionalizzarlo”? Qual è la proposta concreta di razionalizzazione che Riccardi, Fedriga e la Maggioranza di Centro Destra regionale propongono, visto che fino ad ora tutte le proposte dell’opposizione sono state respinte? Visto che secondo Riccardi nella nostra regione ci sono troppi ospedali, quanti, quali, con che costi e in che tempi intende eliminarli? Credo sia giunto il momento di finirla col nascondersi dietro le chiacchiere: questa maggioranza deve governare proponendo soluzioni e non continuare a scaricare colpe “sul sistema”. A Riccardi ricordo che dirige il sistema, e da ben 6 anni. In caso contrario, le dimissioni sono l’unica alternativa possibile.