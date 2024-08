Putto consigliere regionale Patto per l’Autonomia-Civica Fvg: “immobili privati abbandonati: va incentivata la riqualificazione”

Nel 2015 la Regione aveva concesso fondi per far fronte ai costi sostenuti nella realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente dei privati: con l’erogazione di contributi in conto capitale, e grazie allo scorrimento delle graduatorie, sono stati resi possibili fino al dicembre 2018. Così il consigliere regionale di Patto per l’Autonomia-Civica Fvg marco Putto che aggiunge: Considerando che attualmente i privati non possono più attingere ai recenti bonus edilizi e vista la necessità di perseguire politiche tese alla sostenibilità ambientale anche degli edifici esistenti, ho depositato un’interrogazione alla Giunta per sapere se c’è l’intenzione di rifinanziare bandi per l’erogazione di contributi mirati o a mettere in campo interventi analoghi tesi al recupero delle abitazioni “ferme”.

Nel merito, i dati Istat confermano che una casa su quattro in Friuli Venezia Giulia è sfitta, abbandonata o sottoutilizzata: visto il particolare momento di difficoltà del comparto dell’edilizia residenziale, ritengo opportuno intervenire per favorire il recupero del patrimonio abitativo del territorio.